Самолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших после стрельбы в школе

Пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске эвакуируют в Москву

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Вертолет МЧС прилетел в Брянск, чтобы эвакуировать пострадавших после стрельбы в гимназии № 5 в медучреждения Москвы, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Спецборт МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в медучреждения столицы. На вертолете Ми-8 — медицинский модуль. В полете пострадавших будут сопровождать врачи», — говорится в сообщении.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии № 5 пришла на урок биологии с помповым ружьем и начала стрелять по одноклассникам. Погибли два человека, в том числе сама стрелявшая, она покончила с собой, пятеро пострадали.

Девочка стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», принадлежащего ее отцу, его потом вызвали на допрос. Ученики гимназии рассказали РБК, что стрелявшая девочка подвергалась буллингу со стороны одноклассников, стрелять она начала по мальчикам, которые над ней подшучивали.

Следователи завели дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Депутат Госдумы Александр Хинштейн в качестве причины стрельбы назвал халатное отношение к хранению огнестрельного оружия.