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Полиция опровергла данные о работе в МВД виновника ДТП в Нижнем Новгороде

Владельцем автомобиля, попавшим в массовое ДТП в Нижнем Новгороде, является экс-сотрудник МВД, однако за рулем машины во время аварии находился не он, сообщили в пресс-службе областного управления МВД, передает «РИА Новости».

Ранее в ведомстве заявили агентству, что среди участников дорожного происшествия не было сотрудников органов внутренних дел, а за рулем сидел мужчина 1976 года рождения. По данным региональной Госавтоинспекции, его ранее лишали прав за вождение в нетрезвом виде, однако срок наказания уже закончился. После аварии мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование.

По данным Telegram-канала Mash, попавший в ДТП автомобиль принадлежал экс-заместителю начальника областного главка МВД Александру Пильганову, но за рулем во время аварии был его сын, 43-летний Виктор Пильганов. 7 декабря в Нижнем Новгороде внедорожник Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi, который после этого вылетел на тротуар и сбил пешеходов, сообщило интернет-издание.

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По данным властей Нижнего Новгорода, в результате аварии пострадали десять школьников и два взрослых, следователи сообщили о 11 пострадавших. Девять из них — это школьники, которые вместе с учительницей и сопровождающими шли в театр. После ДТП их увезли в больницу, троих прооперировали, одна женщина скончалась в медучреждении. По факту случившегося было заведено уголовное дело, областная прокуратура взяла расследование под свой контроль.

Теги: ДТП, Нижний Новгород, школьники
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