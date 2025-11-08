В Москве простились с телеведущим Юрием Николаевым. Видео
В Москве завершилось прощание с телеведущим Юрием Николаевым. Он умер 4 ноября в возрасте 76 лет.
Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Ее посетили певец Игорь Николаев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, заместитель председателя комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, певец Валерий Сюткин и другие.
Ранее свои соболезнования родным и близким Юрия Николаева выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Николаева замечательным телеведущим и актером, а также талантливым и доброжелательным человеком.
«Юрий Александрович... внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звезд», — сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста России. Он назвал Николаева «истинным профессионалом своего дела и исключительно талантливым телеведущим и актером».
Юрий Николаев родился в 1948 году в Кишиневе. Известность получил в 1970-х годах, вел музыкальную программу «Утренняя почта» с 1974 года. Каждое воскресенье ведущий читал письма телезрителей, и по их заявкам транслировались различные музыкальные номера.
После «Утренней почты», в 1991 году, ведущий взялся за «Утреннюю звезду» — передачу, благодаря которой прославились такие исполнители, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и Пелагея.
Он также был ведущим шоу «Большая перемена» и «Танцы со звездами» на телеканале «Россия», вел на «Первом канале» шоу «Достояние Республики».
Первым о смерти Юрия Николаева сообщил артист балета Николай Цискаридзе. Семья подтвердила эту информацию, но не раскрыла причину смерти.
По данным телеграм-канала SHOT, телеведущему стало плохо дома — он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. StarHit сообщил, что телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц и диагностировали тяжелую форму пневмонии. В ноябре 2024 года после обморока телеведущий попадал в реанимацию — тогда у актера выявили отек легких.
Кроме того, в 2007 году телеведущему поставили диагноз «рак кишечника», позже был обнаружен рак легких.
Память Николаева почтили его коллеги и звезды российского шоу-бизнеса, карьера которых началась с «Утренней звезды», в том числе певцы Сергей Лазарев, Ани Лорак, телеведущая Алла Довлатова и другие.
