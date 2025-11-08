 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Москве простились с телеведущим Юрием Николаевым. Видео

Прошла церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым.﻿ Он скончался 4 ноября на 77-м году жизни

Video

В Москве завершилось прощание с телеведущим Юрием Николаевым. Он умер 4 ноября в возрасте 76 лет.

Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Ее посетили певец Игорь Николаев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, заместитель председателя комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, певец Валерий Сюткин и другие.

Ранее свои соболезнования родным и близким Юрия Николаева выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Николаева замечательным телеведущим и актером, а также талантливым и доброжелательным человеком.

«Юрий Александрович... внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звезд», — сказал он.

Прощание с ведущим «Утренней звезды» Юрием Николаевым. Фото
Фотогалерея 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста России. Он назвал Николаева «истинным профессионалом своего дела и исключительно талантливым телеведущим и актером».

Юрий Николаев родился в 1948 году в Кишиневе. Известность получил в 1970-х годах, вел музыкальную программу «Утренняя почта» с 1974 года. Каждое воскресенье ведущий читал письма телезрителей, и по их заявкам транслировались различные музыкальные номера.

После «Утренней почты», в 1991 году, ведущий взялся за «Утреннюю звезду» — передачу, благодаря которой прославились такие исполнители, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и Пелагея.

Он также был ведущим шоу «Большая перемена» и «Танцы со звездами» на телеканале «Россия», вел на «Первом канале» шоу «Достояние Республики».

Первым о смерти Юрия Николаева сообщил артист балета Николай Цискаридзе. Семья подтвердила эту информацию, но не раскрыла причину смерти.

По данным телеграм-канала SHOT, телеведущему стало плохо дома — он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. StarHit сообщил, что телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц и диагностировали тяжелую форму пневмонии. В ноябре 2024 года после обморока телеведущий попадал в реанимацию — тогда у актера выявили отек легких.

Кроме того, в 2007 году телеведущему поставили диагноз «рак кишечника», позже был обнаружен рак легких.

Память Николаева почтили его коллеги и звезды российского шоу-бизнеса, карьера которых началась с «Утренней звезды», в том числе певцы Сергей Лазарев, Ани Лорак, телеведущая Алла Довлатова и другие.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Юрий Николаев телеведущий похороны
Общество
В Москве началось прощание с Юрием Николаевым
Общество
Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Общество
