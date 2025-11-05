Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким телеведущего Юрия Николаева, который умер на 77-м году жизни.
«Юрий Александрович <...> внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звезд», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Материал дополняется
