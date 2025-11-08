Прощание с ведущим «Утренней звезды» Юрием Николаевым. Фото
В Москве прошло прощание с постоянным ведущим проектов «Утренняя звезда» и «Утренняя почта» Юрием Николаевым. Он ушел из жизни в 4 ноября.
Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Ее посетили, в числе прочих, Константин Эрнст, Елена Малышева, Вячеслав Фетисов, Валерий Сюткин и другие. Попрощаться с телеведущим пришли и звезды, ставшие популярными благодаря участию в «Утренней звезде» — певицы Пелагея и Зара.
Вторая жена Николаева, Элеонора, на церемонии прощания. С ней телеведущий познакомился в молодости: она была младшей сестрой его близкого друга, актера Рональда Грависа. Николаев называл супругу самым преданным ему человеком: по его словам, когда в 2000-х годах у него диагностировали рак кишечника, жена самоотверженно поддерживала его.
Телеведущий Валдис Пельш
Певец Валерий Сюткин на церемонии сказал о Николаеве: «У каждого есть свидетельство о смерти и рождении. Но ни у кого нет свидетельства о жизни. Юре это удалось. Спасибо за красивую и яркую жизнь».
Певец Александр Маршал
Попрощаться с ведущим пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актер Леонид Ярмольник. «Юрочка — так страна на протяжении полувека называла его. Мало кто удостаивается такой чести. Но Юрин талант и обаяние позволили ему стать именно таким человеком. Он ассоциировался с утром, с улыбкой, с праздником. И люди, видя его, всегда улыбались, — заявил Эрнст в ходе церемонии. — Вот «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики» навсегда останутся частью истории российского телевидения, частью российской культуры»,
Певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) стала известной, попав ребенком на шоу Николаева «Утренняя звезда». На прощании она сказала, что телеведущий был членом семьи для всех своих зрителей.
Венки на церемонию прислали президент Владимир Путин, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и многие другие.
Певец Александр Буйнов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев