Прощание с ведущим «Утренней звезды» Юрием Николаевым. Фото

В Москве прошло прощание с постоянным ведущим проектов «Утренняя звезда» и «Утренняя почта» Юрием Николаевым. Он ушел из жизни в 4 ноября.

Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Ее посетили, в числе прочих, Константин Эрнст, Елена Малышева, Вячеслав Фетисов, Валерий Сюткин и другие. Попрощаться с телеведущим пришли и звезды, ставшие популярными благодаря участию в «Утренней звезде» — певицы Пелагея и Зара.