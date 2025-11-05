Стало известно место похорон Юрия Николаева

Юрий Николаев (Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»)

Телеведущего Юрия Николаева похоронят в субботу, 8 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на родственников артиста. Информацию подтвердила РБК его вдова Элеонора Николаева.

«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище», — сказала собеседница агентства.

О смерти Юрия Николаева стало известно во вторник, 4 ноября. Ему было 76 лет. По данным телеграм-канала SHOT, телеведущему стало плохо дома — он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких.

Свои соболезнования родным и близким Юрия Николаева выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Николаева замечательным телеведущим и актером, а также талантливым и доброжелательным человеком. Путин отметил, что память о Николаеве сохранится в сердцах его близких, коллег и всех поклонников его творчества.

Николаев родился в 1948 году в Кишиневе. Известность получил в 1970-х годах, когда начал вести музыкальную передачу «Утренняя почта». В 1991 году он запустил программу «Утренняя звезда», благодаря которой прославились Ани Лорак, Валерия, Пелагея и Сергей Лазарев. Последний назвал шоком новость о смерти Николаева.