Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева

Юрий Николаев
Юрий Николаев (Фото: Алексей Иванов / ТВ Звезда / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста России Юрия Николаева.

«Ушел из жизни истинный профессионал своего дела и исключительно талантливый телеведущий и актер. Его уникальное творчество и неиссякаемая энергия неизменно восхищали и дарили радость миллионам зрителей», — говорится в телеграмме.

Телеведущий Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет. Он приобрел широкую популярность в 1974 году, когда начал вести музыкальную программу «Утренняя почта».

Каждое воскресенье ведущий читал письма телезрителей, и по их заявкам транслировались различные музыкальные номера.

После «Утренней почты» в 1991 году ведущий взялся за «Утреннюю звезду» — передачу, благодаря которой прославились такие исполнители, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и Пелагея.

Он также был ведущим шоу «Большая перемена» и «Танцы со звездами» на телеканале «Россия», вел на «Первом канале» шоу «Достояние Республики».

