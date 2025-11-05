Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста России Юрия Николаева.
«Ушел из жизни истинный профессионал своего дела и исключительно талантливый телеведущий и актер. Его уникальное творчество и неиссякаемая энергия неизменно восхищали и дарили радость миллионам зрителей», — говорится в телеграмме.
Телеведущий Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет. Он приобрел широкую популярность в 1974 году, когда начал вести музыкальную программу «Утренняя почта».
Каждое воскресенье ведущий читал письма телезрителей, и по их заявкам транслировались различные музыкальные номера.
После «Утренней почты» в 1991 году ведущий взялся за «Утреннюю звезду» — передачу, благодаря которой прославились такие исполнители, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и Пелагея.
Он также был ведущим шоу «Большая перемена» и «Танцы со звездами» на телеканале «Россия», вел на «Первом канале» шоу «Достояние Республики».
