Общество⁠,
0

Жилой дом частично обрушился при взрыве газа в поселке под Тулой

Губернатор Миляев: в поселке Куркино от взрыва газа частично обрушился жилой дом
Взрыв произошел в поселке Куркино, предварительно, пострадали два человека, их госпитализировали. У здания частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

Бытовой газ утром взорвался в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. Здание частично обрушилось, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

Частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

«На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина. <...> На место происшествия направлено 7 бригад скорой помощи», — написал Миляев.

Пострадали двое, их с травмами средней степени тяжести госпитализировали. Для жителей обрушившегося дома в городской школе № 1 организовали пункт временного пребывания.

Куркино расположен на юго-востоке Тульской области на границе с Липецкой областью. Население — около 5,5 тыс. человек.

В Ростове-на-Дону произошел взрыв газа в жилом доме
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В конце октября взрыв бытового газа произошел в многоквартирном жилом доме в Сочи. В результате погиб 75-летний мужчина, еще трое человек пострадали.

Взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома, это вызвало обрушение части строительных конструкций. Возник пожар, его оперативно потушили. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до трех лет.

В начале ноября газ также взорвался в одном из домов ЖК «Левобережье» в Ростове-на-Дону. Там также возник небольшой пожар. Пострадавших не было, но из-за взрыва повреждения получило остекление.

