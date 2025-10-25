СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи

Следователи завели уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном жилом доме на улице Тимирязева в Сочи, сообщил СК в телеграм-канале.

Взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома, это вызвало обрушение части строительных конструкций. Погиб 75-летний мужчина. Количество пострадавших устанавливают.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

Мэр Сочи Андрей Прошунин провел выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. В доме, где произошел взрыв, завершают поквартирные обходы, написал он в телеграм-канале.

Для жителей пострадавших квартир подготовили пункты временного размещения. Там расселили 28 человек. На месте происшествия ввели режим локальной ЧС. Пожар на площади 15 кв. м ликвидировали.

По словам Прошунина, право собственности на помещения жители дома получили в 2012 году по решению суда. После проверки примут решение о дальнейшей эксплуатации здания.