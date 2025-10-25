 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи

СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи
Video

Следователи завели уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном жилом доме на улице Тимирязева в Сочи, сообщил СК в телеграм-канале.

Взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома, это вызвало обрушение части строительных конструкций. Погиб 75-летний мужчина. Количество пострадавших устанавливают.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

Губернатор уточнил число пропавших после взрыва на предприятии в Копейске
Общество
Фото:Александр Чирков / ТАСС

Мэр Сочи Андрей Прошунин провел выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. В доме, где произошел взрыв, завершают поквартирные обходы, написал он в телеграм-канале.

Для жителей пострадавших квартир подготовили пункты временного размещения. Там расселили 28 человек. На месте происшествия ввели режим локальной ЧС. Пожар на площади 15 кв. м ликвидировали.

По словам Прошунина, право собственности на помещения жители дома получили в 2012 году по решению суда. После проверки примут решение о дальнейшей эксплуатации здания.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
уголовное дело Сочи взрыв газа Следственный комитет Андрей Прошунин
Материалы по теме
Власти сообщили о состоянии раненного при взрыве в Красногорске ребенка
Общество
Выросло число пострадавших при взрыве в Копейске
Общество
Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов от маркетплейсов Общество, 09:40
Telegraph отметил новую тактику «коалиции желающих» по Украине Политика, 09:39
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи Общество, 09:05
ЕС уточнил правила заморозки активов российских лиц под санкциямиПодписка на РБК, 09:03
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
В какой банк положить деньги в ноябре: топ-10 вкладов Инвестиции, 09:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
OnlyFans — одна из самых эффективных компаний мира. В чем секретПодписка на РБК, 09:00
Трамп попросит помощи Китая в урегулировании на Украине Политика, 08:58
Могут ли отключить свет, воду, газ и канализацию за долги по ЖКУ Недвижимость, 08:38
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Трамп заявил, что Путин хочет завершить конфликт на Украине Политика, 08:23
В Бельгии предупредили об ударе по своей экономике из-за активов России Политика, 08:10
Чего ожидать от «одной из самых рискованных» поездок Трампа Политика, 08:00