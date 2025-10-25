Один человек погиб и один пострадал при взрыве в многоэтажке в Сочи

Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Сочи

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи, сообщает оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

Погибший — мужчина 70 лет. «Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован», — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже дома по адресу: улица Тимирязева, 30/3. Из здания эвакуировали 70 человек. Пожар на площади 15 кв. м ликвидировали. В результате взрыва, по данным ведомства, разрушены стены и повреждено остекление трех квартир.

Для жильцов пострадавших квартир организовали два пункта временного размещения — в хостеле и в одном из жилых комплексов. Всего в них разместили 18 человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы и правоохранительные органы.