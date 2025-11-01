В Ростове-на-Дону произошел взрыв газа в жилом доме

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Об этом РБК сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Взрыв произошел в квартире дома 23 по улице Бориса Слюсаря в 11:56 мск. По этому адресу располагается ЖК «Левобережье».

На месте взрыва начался пожар площадью 6 кв. м. Его ликвидировали к 12:41. К тушению возгорания привлекли 29 пожарных и девять единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за взрыва в здании повреждено остекление.