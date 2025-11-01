В Ростове-на-Дону произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Об этом РБК сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
Взрыв произошел в квартире дома 23 по улице Бориса Слюсаря в 11:56 мск. По этому адресу располагается ЖК «Левобережье».
На месте взрыва начался пожар площадью 6 кв. м. Его ликвидировали к 12:41. К тушению возгорания привлекли 29 пожарных и девять единиц техники.
По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за взрыва в здании повреждено остекление.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка