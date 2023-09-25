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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи назвали группы риска по новому штамму «омикрона»

Вирусолог Костинов: пожилые и люди с заболеваниями в группе риска из-за «пиролы»
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Пандемия коронавируса
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Новый штамм коронавируса «пирола», подвариант «омикрона», не представляет большой опасности для населения, заявили опрошенные РБК вирусологи, но при этом новый штамм вируса заразнее. Среди тех, кто более других подвержен заболеванию, — пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

«Независимо какой природы: нервная система, сердечно-сосудистая система, заболевания почек, печени, метаболические, сахарный диабет — они являются группой риска», — прокомментировал РБК иммунолог, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов.

Второй группой риска иммунолог назвал людей старшего поколения, старше 60 лет. «Конечно, в первую очередь должны им проводить вакцинацию, приоритетная группа. И вторая — это медицинский персонал, потому что они ухаживают», — объяснил Костинов.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также подтвердил, что «люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, больные диабетом и другие могут тяжело переносить коронавирусную инфекцию, вызванную «пиролой» или другими штаммами SARS-CoV-2».

Аграновский добавил, что людям из группы риска может быть рекомендована вакцинация лечащим врачом: «Сейчас на выходе обновленная вакцина «Спутник» с геном белка шипа новых актуальных штаммов, было бы хорошо использовать именно такую вакцину», — добавил вирусолог.

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Роспотребнадзор 20 сентября признал новый штамм «пирола» более заразным, чем предыдущие варианты. «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона». В России существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения, заявили в пресс-службе ведомства.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
новый штамм коронавируса COVID-19 вакцинация от COVID-19 новости
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