Вирусологи назвали группы риска по новому штамму «омикрона»

Вирусолог Костинов: пожилые и люди с заболеваниями в группе риска из-за «пиролы»

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Новый штамм коронавируса «пирола», подвариант «омикрона», не представляет большой опасности для населения, заявили опрошенные РБК вирусологи, но при этом новый штамм вируса заразнее. Среди тех, кто более других подвержен заболеванию, — пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

«Независимо какой природы: нервная система, сердечно-сосудистая система, заболевания почек, печени, метаболические, сахарный диабет — они являются группой риска», — прокомментировал РБК иммунолог, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов.

Второй группой риска иммунолог назвал людей старшего поколения, старше 60 лет. «Конечно, в первую очередь должны им проводить вакцинацию, приоритетная группа. И вторая — это медицинский персонал, потому что они ухаживают», — объяснил Костинов.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также подтвердил, что «люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, больные диабетом и другие могут тяжело переносить коронавирусную инфекцию, вызванную «пиролой» или другими штаммами SARS-CoV-2».

Аграновский добавил, что людям из группы риска может быть рекомендована вакцинация лечащим врачом: «Сейчас на выходе обновленная вакцина «Спутник» с геном белка шипа новых актуальных штаммов, было бы хорошо использовать именно такую вакцину», — добавил вирусолог.

Роспотребнадзор 20 сентября признал новый штамм «пирола» более заразным, чем предыдущие варианты. «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона». В России существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения, заявили в пресс-службе ведомства.