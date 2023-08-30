Ученые обнаружили обходящий защиту вакцин вариант коронавируса «пирола»

Новый подвид коронавируса «пирола» имеет много мутаций, столь большие эволюционные изменения аналогичны тем, что были у «омикрона», который вызвал резкий рост заболеваемости в начале 2022 года

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Ученые обеспокоены появлением нового варианта вируса COVID-19 BA.2.86, получившего название «пирола», из-за большого числа мутаций, которые потенциально могут помочь ему преодолеть создаваемую вакцинами защиту, пишет The Wall Street Journal.

Вирус нашли у заболевших в США, Дании, Израиле, Южной Африке, Португалии и Великобритании. Пока случаев немного, и западные исследователи, как пишет WSJ, не могут сказать точно, будет ли этот вариант широко распространен, более заразен и будет ли вызывать тяжелые последствия.

Научный консультант Центра по контролю и профилактике заболеваний Кейтлин Джетелина заявила, что пирола «кардинально отличается» от других циркулирующих сейчас вариантов коронавируса. Вирусолог и профессор онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум сказал, что эволюционный скачок BA.2.86 похож на скачок варианта «омикрон», который вызвал значительный рост заболеваемости.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния), научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова в разговоре с РБК также указала, что у «пиролы» есть много мутаций по сравнению с другими вариантами COVID-19.

«Она сразу вызвала интерес у ученых, потому что представляет собой довольно предковый вариант омикрона, произошедшего из линии BA.2, которая отличается от тех вариантов, которые у нас бушевали в конце 2022-го — начале 2023-го — «арктуруса» и «кракена». Эти два варианта отличаются от того, что сейчас, BA.2.86, на 36 мутаций — это очень много, а от предкового BA.2 BA.2.86 отличается на 34 мутации. То есть это какая-то отдельная, далеко стоящая ветка омикрона. Этот вариант сейчас не самый распространенный. Пирола сильно распространяется по сравнению с нулем, но не по сравнению с другими вариантами», — пояснила Баранова.

По ее словам, из-за большого числа мутаций вероятность того, что эффективность вакцин будет ниже, действительно есть, но нельзя спрогнозировать, насколько. Кроме того, пока рано говорить, станет ли новый вариант угрозой или нет, хотя профессор предполагает, что все же да, поскольку «у нас плохой эпидемиологический контроль сейчас». Вызываемые пиролой симптомы описать пока нельзя из-за небольшого количества заболевших, но вряд ли они будут отличаться от общих признаков коронавируса, предположила Баранова.

В России за неделю с 21-го по 27 августа было выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 1 тыс. человек попали в больницы, 11 скончались. С начала пандемии зафиксировано почти 23 млн случаев инфицирования, число погибших почти приблизилось к 400 тыс.