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Роспотребнадзор счел «пиролу» более заразной, чем предыдущие штаммы COVID

Роспотребнадзор: новый вариант COVID-19 «пирола» более заразен, чем предыдущие
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Пандемия коронавируса
Новый вариант коронавируса BA.2.86 имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными штаммами «омикрона»
Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images
Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images

Новый вариант коронавируса BA.2.86 («пирола») более заразен, чем предыдущие, из-за ряда дополнительных мутаций, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона», и он более заразный, чем его предшественники. В РФ существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения», — сказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

При этом в ведомстве отметили, что «пирола» не рассматривается как «второе пришествие» «омикрона». Согласно первым результатам лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, новый вариант COVID-19, «возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты», как предполагалось, указали там.

Новый вариант вируса COVID-19 BA.2.86 обнаружили у заболевших в США, Дании, Израиле, Южной Африке, Португалии и Великобритании. «Пирола» имеет много мутаций по сравнению с другими вариантами COVID-19, говорила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния), научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова в разговоре с РБК.

Из-за этого есть вероятность того, что эффективность вакцин будет ниже, допустила она. Однако насколько, спрогнозировать, по ее словам, пока нельзя. «Она [«пирола»] сразу вызвала интерес у ученых, потому что представляет собой довольно предковый вариант «омикрона», произошедшего из линии BA.2, которая отличается от тех вариантов, которые у нас бушевали в конце 2022-го — начале 2023-го — «арктуруса» и «кракена». Эти два варианта отличаются от того, что сейчас, BA.2.86, на 36 мутаций — это очень много, а от предкового BA.2 BA.2.86 отличается на 34 мутации», — пояснила Баранова.

В августе во Всемирной организации здравоохранения предупреждали о распространении очередного омикрон-штамма EG.5 «Эрис». Он был выявлен в феврале. За полгода частота выявления этого варианта «омикрона» выросла с 6,2 до 11,6%. В России «Эрис» пока не получил широкого распространения, но есть риски осложнения эпидемиологической ситуации, говорили в Роспотребнадзоре.

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Елена Чернышова
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