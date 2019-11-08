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Отец офицера ФСБ рассказал суду о происхождении части его денег

Отец обвиняемого в мошенничестве и получении взяток полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у семьи которого прокуратура просит изъять более 6 млрд руб., рассказал в суде об одном из источников своего благосостояния. По словам Владимира Черкалина, квартира на Мичуринском проспекте в Москве, три машиноместа и земельный участок в Ленинградской области были куплены на деньги, которые он получил в 2011 году от своего отца Ивана Черкалина, более 30 лет отслужившего в погранвойсках, сообщает газета «Ведомости».

Всего, по словам Владимира Черкалина, он получил тогда 45 млн руб.

«В основном 5-тысячные купюры. Он сказал — забирай, я взял и забрал. Дома уже пересчитал», — рассказал он в суде.

В августе Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., в том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. кв. м, 14 нежилых помещений и двух автомобилей, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
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