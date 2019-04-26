Главу «банковского» отдела ФСБ арестовали

Задержанный Кирилл Черкалин работал в отделе, который занимается банковской контрразведкой. Под стражей он останется по меньшей мере до конца июня

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Военный суд Москвы арестовал на два месяца начальника 2-го отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Судом 25 апреля удовлетворено ходатайство следствия об избрании Черкалину меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в суде.

Черкалина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Он был задержан управлением собственной безопасности ФСБ в четверг. Вместе с ним задержаны двое бывших сотрудников его подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которые были ранее уволены «с военной службы по компрометирующим обстоятельствам».

2-й отдел внутри управления «К» специализируется на контрразведке по финансовому и банковскому направлениям. Черкалин входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.