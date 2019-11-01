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Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству ₽6 млрд и запонки
Обвиняемый в мошенничестве Кирилл Черкалин согласился передать государству большую часть обнаруженных у него активов, которые, по словам адвоката, его клиент получил «из не предусмотренных законом источников»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Обвиняемый в мошенничестве и получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился передать государству $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил в Головинском суде Москвы адвокат обвиняемого Владимир Михайлов.

По словам юриста, данные средства (по текущему курсу это примерно 6,1 млрд руб.) полковник получил «из не предусмотренных законом источников». Кроме того, он согласен с изъятием в доход государства автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.

«Остальные требования ответчик не признает», — подчеркнул адвокат.

В августе Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., в том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. кв. м, 14 нежилых помещений и двух автомобилей, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными.

В июле Черкалину, бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В мае его же обвинили в получении взяток на сумму $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах.

Черкалин был задержан 25 апреля cотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и тем же вечером арестован. Следствие считает, что в 2011 году Черкалин и двое других бывших сотрудников ФСБ похитили 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина, заставив его передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» под угрозой уголовного преследования.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ФСБ
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