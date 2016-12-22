Более десяти человек пострадали при стрельбе в баре в Калифорнии

При стрельбе в одном из баров Калифорнии получили ранения как минимум 11 человек. В этот момент там шла студенческая вечеринка. Полиция ищет стрелка

Фото: Mike___Harris / Twitter

Несколько человек получили ранения в ночь на четверг при стрельбе в баре в Калифорнии, сообщают CBS Los Angeles и VC Star. Согласно сообщению полиции, огонь открыл неизвестный стрелок.

Позже шериф округа Вентура, капитан Гаро Куредджян подтвердил, что ранения получили как минимум 11 человек, в том числе один из шерифов, сообщил телеканал ABC.

«Мы все еще ищем стрелка. Мы пока не можем подтвердить, что стрелок находится под стражей», — сказал он.

Инцидент произошел в баре Borderline Bar&Grill города Таузанд-Окс, около полуночи по местному времени (разница с московским — 11 часов). Точное число пострадавших пока неизвестно. На месте находятся «десятки офицеров» полиции, полицейские вертолеты, а также работает ФБР, сообщает ABC.

По данным VC Star, полиция ищет «человека восточной внешности» с бородой, одетого в темную одежду. Со ссылкой на полицию на месте происшествия издание сообщает, что пострадавшие добрались до соседней заправки, где попросили вызвать медицинскую помощь.

В районе перекрыты улицы, выставлены полицейские кордоны, полиция извещает жителей о том, что стрелок пока не задержан. Издание Los-Angeles Times приводит слова девушки по имени Обри Райан, которая была внутри, когда неизвестный открыл огонь. По ее словам, он просто вошел в бар и стал стрелять, выкрикивая что-то. Девушке удалось сбежать из бара через открытый балкон. По свидетельству другого очевидца, мужчина выстрелил не менее 30 раз, посетители вечеринки в панике выбегали из бара.

Согласно расписанию мероприятий, опубликованному на сайте бара, в момент, когда там началась стрельба, в заведении происходила студенческая вечеринка — «Колледж Кантри Найт».​