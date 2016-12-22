Стрельба в американской школе во Флориде. Фоторепортаж
Общество, 15 фев, 03:51
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Стрельба в американской школе во Флориде. Фоторепортаж
В среду, 14 февраля, в одной из школ на юге американского штата Флорида произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек. Еще 14 человек остаются в больницах, трое из них — в критическом состоянии.
Нападавший использовал полуавтоматическую винтовку AR-15, и у него было с собой много магазинов с патронами. Позже власти сообщили, что стрелком оказался 19-летний Николас Круз, который был исключен из этой школы за нарушения дисциплины.