Клейменов в передаче «Время» назвал Серебренникова порядочным человеком

Ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов в эфире «Первого канала» прокомментировал дело «Седьмой студии»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов в эфире главного выпука программы «Время» в 21.00 прокомментировал дело режиссера Кирилла Серебренникова. 7 ноября в суде началось рассмотрение этого дела по существу.

«Как минимум до решения суда я не могу знать, имеет ли Кирилл отношение к хищению денег. Но я точно знаю: Кирилл — глубоко порядочный человек и очень одаренный режиссер», — заявил Клейменов.

«В жизни все бывает. Дело суда судить, а наше дело не судить, чтобы не быть судимыми. В России судьба художника бывает драматична, бывает и трагична. Но это всегда судьба большими буквами, а не биография», — сказал ведущий.

Кирилл Клейменов и пресс-служба «Первого канала» на момент публикации не ответили на вопросы РБК.

На выступление Клейменова в своем Telegram-канале отреагировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, ведущий «Первого канала» высказал свою личную позицию, которую он ни с кем не согласовывал. «Сказал он в эфире ровно то, что и он, и я, и много еще других людей похожих взглядов много раз говорили и будем говорить в разных внушительных кабинетах, куда нас пока что пускают», — сказала Симоньян.

Днем 7 ноября Серебренников и другие обвиняемые по делу «Седьмой студии» в Мещанском суде отказались признавать вину в мошенничестве с 133,2 млн руб. из бюджетных субсидий на проект по популяризации современного искусства «Платформа». «Это обвинение не просто абсурдно; ты вроде понимаешь все слова, но связать их воедино и понять их смысл не можешь. В какой-то момент я подумал, что у прокурора сломался принтер, и он много раз распечатал одно и то же», — заявил режиссер.

По мнению следователей, Серебренников и Юрий Итин в мае 2011 года основали «Седьмую студию», «зная о выделении средств федерального бюджета» на проекты по популяризации современного искусства и «имея корыстный умысел, направленный на личное обогащение путем обмана и злоупотребления доверием». Для хищений они создали «устойчивую сплоченную группу», считают в прокуратуре.