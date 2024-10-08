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Суд оштрафовал вдову Маслякова за запись с Макаревичем и Слепаковым

Вдове Маслякова назначили 4 тыс. руб. штрафа за трансляцию на «КВН ТВ» записи с Макаревичем и Слепаковым без плашки об иноагентстве. Оба артиста были в жюри КВН, Слепаков был капитаном команды «Сборная Пятигорска»
Светлана Маслякова
Светлана Маслякова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Таганский районный суд оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову на 4 тыс. руб., сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Ее признали виновной в распространении в СМИ материалов об иноагентах или произведенных ими без указания статуса (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП).

Суд пояснил, что в эфире телеканала «КВН ТВ» показали «юмористическую зарисовку» с Семеном Слепаковым и Андреем Макаревичем (оба признаны иноагентами). Эти артисты входили в жюри игры, Слепаков был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска».

РБК обратился за комментарием в АМиК («Александр Масляков и Компания», объединению принадлежит КВН).

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Бизнес

Светлана Маслякова — жена многолетнего ведущего КВН и основателя АМиК Александра Маслякова. Он умер месяц назад, 8 сентября, в возрасте 82 лет. Доля Маслякова в АМиК после его смерти — 51% — перешла к его сыну, Александру Маслякову-младшему. 49% компании принадлежит Светлане Масляковой.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
КВН штраф иноагенты Александр Масляков Семен Слепаков Андрей Макаревич
Александр Масляков фото

Александр Масляков

телеведущий
24 ноября 1941 года
Андрей Макаревич фото

Андрей Макаревич

музыкант, писатель, художник
11 декабря 1953 года
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