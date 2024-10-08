Суд оштрафовал вдову Маслякова за запись с Макаревичем и Слепаковым
Таганский районный суд оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову на 4 тыс. руб., сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Ее признали виновной в распространении в СМИ материалов об иноагентах или произведенных ими без указания статуса (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП).
Суд пояснил, что в эфире телеканала «КВН ТВ» показали «юмористическую зарисовку» с Семеном Слепаковым и Андреем Макаревичем (оба признаны иноагентами). Эти артисты входили в жюри игры, Слепаков был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска».
РБК обратился за комментарием в АМиК («Александр Масляков и Компания», объединению принадлежит КВН).
Светлана Маслякова — жена многолетнего ведущего КВН и основателя АМиК Александра Маслякова. Он умер месяц назад, 8 сентября, в возрасте 82 лет. Доля Маслякова в АМиК после его смерти — 51% — перешла к его сыну, Александру Маслякову-младшему. 49% компании принадлежит Светлане Масляковой.
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