Суд оштрафовал вдову Маслякова за запись с Макаревичем и Слепаковым

Вдове Маслякова назначили 4 тыс. руб. штрафа за трансляцию на «КВН ТВ» записи с Макаревичем и Слепаковым без плашки об иноагентстве. Оба артиста были в жюри КВН, Слепаков был капитаном команды «Сборная Пятигорска»

Светлана Маслякова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Таганский районный суд оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову на 4 тыс. руб., сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Ее признали виновной в распространении в СМИ материалов об иноагентах или произведенных ими без указания статуса (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП).

Суд пояснил, что в эфире телеканала «КВН ТВ» показали «юмористическую зарисовку» с Семеном Слепаковым и Андреем Макаревичем (оба признаны иноагентами). Эти артисты входили в жюри игры, Слепаков был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска».

РБК обратился за комментарием в АМиК («Александр Масляков и Компания», объединению принадлежит КВН).

Светлана Маслякова — жена многолетнего ведущего КВН и основателя АМиК Александра Маслякова. Он умер месяц назад, 8 сентября, в возрасте 82 лет. Доля Маслякова в АМиК после его смерти — 51% — перешла к его сыну, Александру Маслякову-младшему. 49% компании принадлежит Светлане Масляковой.