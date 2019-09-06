Основным владельцем КВН стал сын Маслякова

Его доля в компании, которой принадлежит Клуб веселых и находчивых, составляет 50%. Ранее совладельцами творческого объединения были Александр Масляков-старший и его супруга, чьи доли снизились до 25,5 и 24,5% соответственно

Александр Масляков-младший (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.

С 5 сентября, как следует из данных системы, доля Маслякова-младшего в объединении составляет 50%. Доли Маслякова-старшего и его жены Светланы — 25,5 и 24,5% соответственно.

Ранее отцу Маслякова принадлежал 51% АМиК, а его супруге — 49%.

Масляков-старший основал АМиК в 1990 году, объединение стало заниматься непосредственным производством передачи КВН. По данным СПАРК, это общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в 2006 году. Его руководителем и гендиректором выступает Масляков-младший. Компании полностью принадлежит ООО «КВН — Высшая лига», а также 51% в ООО «Дом КВН» и 24% в ООО «КВН Сувенир».

В 2017 году Александр Масляков-старший уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». В ноябре того же года неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International представила расследование, в котором сообщалось, что Масляков-старший, будучи руководителем центра, передал в собственность АМиК кинотеатр «Гавана». Авторы расследования усмотрели в этом конфликт интересов. В материале также было указано, что столичное правительство уволило Маслякова из-за прокурорской проверки, инициированной Transparency.