Российские музыкальные сервисы начали маркировать музыкантов-иноагентов
Российские музыкальные стриминги «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка» и «Звук» (принадлежит Сбербанку) начали маркировать музыкантов, включенных в реестр иностранных агентов.
Предупреждения получили как исполнители-одиночки, признанные иноагентами, так и музыкальные группы, если их участник тоже попал в реестр. Среди прочих пометки появились у признанных иноагентами Бориса Гребенщикова, Монеточки (Елизавета Гырдымова), Noize MC (Иван Алексеев) и групп «Машина времени» (в реестр включен Андрей Макаревич) и «Би-2» (иноагентом признан Лёва — Егор Бортник).
Сервисы добавили маркировку синхронизированно около 20:00. Детали нововведения долго обсуждались с отраслью, теперь «иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей», а каждый сможет принять «осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов», рассказал зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.
«Ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний», — напомнил он и пообещал внимательный мониторинг исполнения законодательства.
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