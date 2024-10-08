Жителей Ганы призвали воздержаться от секса и поцелуев из-за оспы обезьян

Служба здравоохранения предупредила, что оспа передается при тесном телесном контакте, и по этой причине рекомендовала избегать поцелуев и секса с потенциально инфицированными. К 4 октября болезнь в Гане заподозрили у 230 человек

Кумаси, Гана (Фото: Ernest Ankomah / Getty Images)

Жителям Ганы следует воздержаться от поцелуев и секса из-за вспышки оспы обезьян. С соответствующим призывом выступила служба здравоохранения страны (GHS), передает Modern Ghana.

Ведомство выпустило рекомендацию, после того как в округе Биа-Уэст в северо-западной части страны выявили один случай заражения этой инфекцией. К 3 октября аналогичный диагноз заподозрили у 230 пациентов в 88 округах Ганы.

Служба предупредила, что заболевание передается при телесном контакте, в том числе при прикосновении к одежде зараженных. «Поэтому рекомендуется избегать поцелуев и секса, подразумевающих тесный телесный контакт с людьми, у которых подозревают наличие оспы [обезьян]», — пояснил директор по вопросам общественного здравоохранения GHS Франклин Асиеду-Бекое.

GHS призвала граждан сохранять бдительность и принимать превентивные меры. Тем, у кого наблюдаются характерные для заболевания симптомы, ведомство рекомендовало немедленно обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, впервые выявлено в 1958 году. Большинство случаев было зафиксировано в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. Симптомы болезни похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.

Летом 2024 года случаи заражения оспой обезьян вновь начали регистрировать за пределами Африки. Всемирная организация здравоохранения дополнила рекомендации на фоне очередной вспышки заболевания на континенте: по ее данным, за полгода 2024-го в Африке зарегистрировали 1854 случая оспы, или 36% от общего числа заражений в мире (5199). 95% всех африканских случаев (1754) выявили в Демократической Республике Конго (ДРК).

В ВОЗ отметили, что распространение заболевания в стране в первую очередь касается взрослых и «поддерживается за счет передачи, связанной с половым контактом, и усиливается в сетях, связанных с коммерческим сексом и секс-работниками».

Роспотребнадзор сообщил 15 августа, что угрозы распространения болезни в России нет. Опрошенные РБК вирусологи объяснили, что сокращение количества путешествий, особенно в страны тропической Африки, снижает риск завоза этого вируса.