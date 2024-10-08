 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жителей Ганы призвали воздержаться от секса и поцелуев из-за оспы обезьян

Служба здравоохранения предупредила, что оспа передается при тесном телесном контакте, и по этой причине рекомендовала избегать поцелуев и секса с потенциально инфицированными. К 4 октября болезнь в Гане заподозрили у 230 человек
Кумаси, Гана
Кумаси, Гана (Фото: Ernest Ankomah / Getty Images)

Жителям Ганы следует воздержаться от поцелуев и секса из-за вспышки оспы обезьян. С соответствующим призывом выступила служба здравоохранения страны (GHS), передает Modern Ghana.

Ведомство выпустило рекомендацию, после того как в округе Биа-Уэст в северо-западной части страны выявили один случай заражения этой инфекцией. К 3 октября аналогичный диагноз заподозрили у 230 пациентов в 88 округах Ганы.

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Общество
Фото:Arlette Bashizi / Reuters

Служба предупредила, что заболевание передается при телесном контакте, в том числе при прикосновении к одежде зараженных. «Поэтому рекомендуется избегать поцелуев и секса, подразумевающих тесный телесный контакт с людьми, у которых подозревают наличие оспы [обезьян]», — пояснил директор по вопросам общественного здравоохранения GHS Франклин Асиеду-Бекое.

GHS призвала граждан сохранять бдительность и принимать превентивные меры. Тем, у кого наблюдаются характерные для заболевания симптомы, ведомство рекомендовало немедленно обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, впервые выявлено в 1958 году. Большинство случаев было зафиксировано в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.

Симптомы болезни похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.

Летом 2024 года случаи заражения оспой обезьян вновь начали регистрировать за пределами Африки. Всемирная организация здравоохранения дополнила рекомендации на фоне очередной вспышки заболевания на континенте: по ее данным, за полгода 2024-го в Африке зарегистрировали 1854 случая оспы, или 36% от общего числа заражений в мире (5199). 95% всех африканских случаев (1754) выявили в Демократической Республике Конго (ДРК).

В ВОЗ отметили, что распространение заболевания в стране в первую очередь касается взрослых и «поддерживается за счет передачи, связанной с половым контактом, и усиливается в сетях, связанных с коммерческим сексом и секс-работниками».

Роспотребнадзор сообщил 15 августа, что угрозы распространения болезни в России нет. Опрошенные РБК вирусологи объяснили, что сокращение количества путешествий, особенно в страны тропической Африки, снижает риск завоза этого вируса.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Оспа обезьян поцелуй секс Гана
Материалы по теме
Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Азии
Общество
ВОЗ приняла временные рекомендации по борьбе с вспышкой оспы обезьян
Общество
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
МИД заявил о подготовке НАТО к военному столкновению с РоссиейПолитика, 11:03
Пациенты попросили включить 4 препарата от рака в список жизненно важныхОбщество, 11:00
Что альпинисты рассказывали о роковом походе, закончившемся их гибельюОбщество, 10:59
Проклятие эффективности: как разобщенность сломала Sony и банк UBSPro, 10:58
Мишустин утвердил свободную экономическую зону в приграничье с УкраинойЭкономика, 10:56
В Белоруссии еще 45 человек заподозрили в заговоре по свержению ЛукашенкоПолитика, 10:52
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 10:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Озон Фармацевтика» объявила о планах провести IPO на Мосбирже в октябреИнвестиции, 10:38
Жителей Ганы призвали воздержаться от секса и поцелуев из-за оспы обезьянОбщество, 10:35
Футболист «Спартака» раскрыл свои ежемесячные траты в МосквеСпорт, 10:30
Зачем ИИ-поисковику от выходцев из Индии понадобились $250 млнОтрасли, 10:28
Politico узнала о подготовке французской армии к противостоянию с РоссиейПолитика, 10:28
Александр Яковенко покинет пост ректора Дипломатической академииОбщество, 10:27
Как защищать себя и бизнес, если вы попали в уголовное делоPro, 10:21