Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Азии
В Таиланде зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян (monkey pox, или mpox), заболевшим оказался европеец, приехавший в Бангкок из Африки. Об этом сообщил Департамент по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда.
Иностранца с симптомами заболевания госпитализировали 15 августа, на следующий день после его прибытия в Бангкок.
Тайские власти выяснили, что 66-летний зараженный был в близком контакте с 43 людьми, которых сразу взяли под наблюдение. Они будут находиться под надзором в течение 21 дня на случай, если у них обнаружат симптомы mpox.
В середине августа ВОЗ во второй раз объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня. Первую большую вспышку заболевания зафиксировали в 2022 году, оно распространялось в США, странах Европы и Центральной Азии. К середине 2023 года вспышка в мировом масштабе сошла на нет и ВОЗ отменила режим ЧС.
В России пока зарегистрировали три случая заражения. Первый в 2022 году и еще два в январе 2024 года у двух туристов, прибывших из Китая.
Опрошенные РБК вирусологи объяснили, что сокращение количества путешествий, особенно в страны тропической Африки, снижает риск завоза этого вируса в Россию. Они предупредили, что без вакцинации от этого заболевания весь остальной мир «будет находиться под постоянной угрозой».
Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.
Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.
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