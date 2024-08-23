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Общество ,  
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Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Азии

Фото: Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Blazquez Dominguez / Getty Images

В Таиланде зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян (monkey pox, или mpox), заболевшим оказался европеец, приехавший в Бангкок из Африки. Об этом сообщил Департамент по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда.

Иностранца с симптомами заболевания госпитализировали 15 августа, на следующий день после его прибытия в Бангкок.

Тайские власти выяснили, что 66-летний зараженный был в близком контакте с 43 людьми, которых сразу взяли под наблюдение. Они будут находиться под надзором в течение 21 дня на случай, если у них обнаружат симптомы mpox.

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Общество
Фото:Arlette Bashizi / Reuters

В середине августа ВОЗ во второй раз объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня. Первую большую вспышку заболевания зафиксировали в 2022 году, оно распространялось в США, странах Европы и Центральной Азии. К середине 2023 года вспышка в мировом масштабе сошла на нет и ВОЗ отменила режим ЧС.

В России пока зарегистрировали три случая заражения. Первый в 2022 году и еще два в январе 2024 года у двух туристов, прибывших из Китая.

Опрошенные РБК вирусологи объяснили, что сокращение количества путешествий, особенно в страны тропической Африки, снижает риск завоза этого вируса в Россию. Они предупредили, что без вакцинации от этого заболевания весь остальной мир «будет находиться под постоянной угрозой».

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.

Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.

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Оспа обезьян Азия Таиланд
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