Трамп заявил о «плохих генах» в США из-за совершавших убийства мигрантов

Кандидат в президенты сказал, что тысячи мигрантов, прибывших в США, совершали убийства, и теперь это у них в крови. Недавно он обвинял мигрантов-гаитян в поедании животных в Огайо, но местные власти отвергли эти утверждения

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Многие среди прибывших в США мигрантов — преступники, они принесли с собой «плохие гены», заявил кандидат в президенты страны Дональд Трамп, передает Politico.

«Как насчет того, чтобы позволить приезжать на открытую границу людям, 13 тыс. из которых были убийцами, многие из них убили гораздо больше, чем одного человека, и теперь они счастливо живут в Соединенных Штатах. Вы знаете, теперь убийство, я верю в это, это у них в генах. И у нас в стране сейчас много плохих генов», — заявил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя слова республиканца, отметила, что подобный язык ненависти «отвратителен, он неуместен и ему нет места в нашей стране».

Трамп в целом отличается жесткой риторикой по отношению к приезжим. Как писала The Wall Street Journal, советники республиканца составляют подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Это может выразиться в готовности в первый же день его президентства остановить поток мигрантов через границу с Мексикой, свернуть иммиграционную программу нынешней администрации и создать основу для, как выразился сам Трамп, крупнейшей массовой депортации в истории США.

В сентябре Трамп во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис обвинил мигрантов в Спрингфилде (штат Огайо) в том, что они «едят домашних животных людей, которые там живут». Затем он заявил, что из этого города массово депортируют гаитян, которые этим занимались. С подобными обвинениями выступал и напарник Трампа по предвыборной гонке и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Местные власти опровергали эту информацию и заявляли об отсутствии «заслуживающих доверия сообщений или конкретных заявлений о том, что домашние животные подвергаются вреду или жестокому обращению со стороны отдельных лиц из числа иммигрантов».

После этого группа гаитян из организации мигрантов с острова в Спрингфилде под названием Haitian Bridge Alliance подала в суд на Трампа и Вэнса в связи с их заявлениями. Президент переходного совета Гаити Эдгард Леблан Филс с трибуны ООН назвал обвинения Трампа ложными.