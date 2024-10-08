 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп заявил о «плохих генах» в США из-за совершавших убийства мигрантов

Сюжет
Выборы президента США
Кандидат в президенты сказал, что тысячи мигрантов, прибывших в США, совершали убийства, и теперь это у них в крови. Недавно он обвинял мигрантов-гаитян в поедании животных в Огайо, но местные власти отвергли эти утверждения
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Многие среди прибывших в США мигрантов — преступники, они принесли с собой «плохие гены», заявил кандидат в президенты страны Дональд Трамп, передает Politico.

«Как насчет того, чтобы позволить приезжать на открытую границу людям, 13 тыс. из которых были убийцами, многие из них убили гораздо больше, чем одного человека, и теперь они счастливо живут в Соединенных Штатах. Вы знаете, теперь убийство, я верю в это, это у них в генах. И у нас в стране сейчас много плохих генов», — заявил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя слова республиканца, отметила, что подобный язык ненависти «отвратителен, он неуместен и ему нет места в нашей стране».

Трамп в целом отличается жесткой риторикой по отношению к приезжим. Как писала The Wall Street Journal, советники республиканца составляют подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Это может выразиться в готовности в первый же день его президентства остановить поток мигрантов через границу с Мексикой, свернуть иммиграционную программу нынешней администрации и создать основу для, как выразился сам Трамп, крупнейшей массовой депортации в истории США.

Республиканцы рассказали, как риторика Трампа может лишить их победы
Политика
Дональд Трамп

В сентябре Трамп во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис обвинил мигрантов в Спрингфилде (штат Огайо) в том, что они «едят домашних животных людей, которые там живут». Затем он заявил, что из этого города массово депортируют гаитян, которые этим занимались. С подобными обвинениями выступал и напарник Трампа по предвыборной гонке и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Местные власти опровергали эту информацию и заявляли об отсутствии «заслуживающих доверия сообщений или конкретных заявлений о том, что домашние животные подвергаются вреду или жестокому обращению со стороны отдельных лиц из числа иммигрантов».

После этого группа гаитян из организации мигрантов с острова в Спрингфилде под названием Haitian Bridge Alliance подала в суд на Трампа и Вэнса в связи с их заявлениями. Президент переходного совета Гаити Эдгард Леблан Филс с трибуны ООН назвал обвинения Трампа ложными.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп мигранты преступность США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Нефтяные магнаты стали одними из основных спонсоров кампании Трампа
Политика
NYT сообщила о признаках старения Трампа из-за бессвязных речей
Политика
Трамп заявил, что весь мир смеется над США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
Прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать учеников в 10-й классОбщество, 08:00
МИД назвал условие «смены природы конфликта» на УкраинеПолитика, 07:59
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:47
Дипломат рассказала о списках участников вторжения в Курскую областьПолитика, 07:39
В Думе предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерамОбщество, 07:27
Над Россией за ночь сбили 16 украинских дроновПолитика, 07:21
Боевые корабли России и Китая провели учения в Тихом океанеПолитика, 07:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«У меня лапки». Как в России зарабатывают на квадроберах и фурриPro, 07:01
В Рыбном союзе заявили о переизбытке красной икрыБизнес, 07:00
Трамп заявил о «плохих генах» в США из-за совершавших убийства мигрантовОбщество, 06:50
В Якутии завели дело после нападения бездомных собак на ребенкаОбщество, 06:46
Маск объяснил привлекший внимание Секретной службы пост о Камале ХаррисПолитика, 06:21
Индия даст Мальдивам $760 млн после разрешения скандала из-за «клоуна»Политика, 06:11
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обустройство квартирыФинансы, 06:00