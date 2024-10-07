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Выборы президента США ,  
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Республиканцы рассказали, как риторика Трампа может лишить их победы

Республиканцы рассказали, как риторика Трампа может лишить их победы на выборах
Сюжет
Выборы президента США
Республиканцы считают, что Трамп своими словами о досрочном голосовании по почте подрывает их попытки побудить избирателей отдавать голоса таким образом. Согласно последним опросам, сам Трамп незначительно уступает Харрис
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Республиканская партия США в последние несколько недель активно пыталась улучшить свои позиции перед предстоящими выборами и вкладывала в это большие средства, однако риторика ее кандидата в президенты Дональда Трампа может «подорвать все». Об этом сообщили Politico представители партии.

Некоторые республиканцы считают, что Трамп мешает им своими высказываниями, пишет издание. В пример Politico привела недавние заявления экс-президента с критикой процедуры досрочного голосования (началось в некоторых штатах в сентябре).

В частности, он утверждал, что 20% бюллетеней, отправленных избирателям по почте, являются поддельными, а также предположил, что почтальоны могут потерять сотни тысяч из них, «возможно, намеренно». Также он обвинил демократов в рассылке бюллетеней избирателям за рубежом и военным по спецпрограмме, с целью избежать проверки наличия у них американского гражданства.

В отдельных случаях Трамп призывал избирателей пользоваться расширенными возможностями для голосования, в том числе голосовать досрочно. Однако республиканцы считают, что в целом его риторика может снизить их шансы на победу.

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«Это контрпродуктивно», — сказал Politico Дэвид Урбан, бывший старший советник предвыборной кампании Трампа, руководивший ею в Пенсильвании в 2016 году.

Он объяснил, что имеет в виду в том числе ситуации, когда предвыборный штаб «как бы продвигает сообщение, а затем приходит президент и говорит: «Я не очень в этом разбираюсь». В таких случаях убедить людей в чем-либо становится гораздо сложнее, отметил Урбан.

Сейчас Республиканская партия делает ставку на постоянных избирателей и побуждает их отдать голос досрочно, чтобы переключить ресурсы на колеблющихся граждан на заключительном этапе гонки, отмечает Politico.

«Вся идея досрочного голосования заключается в том, что вы делаете ставку на этот голос, у вас есть этот человек, вы знаете, что он проголосует за вас, вы убираете его из списка», — пояснил изданию стратег партии из штата Висконсин Марк Граул. «Так вы получаете дополнительные 5 тыс., 10 тыс. голосов, которые могут решить исход выборов», — добавил он.

Высказывания Трампа, по его словам, «все портят», и «это глупо».

«Это действительно посылает неоднозначное сообщение», — согласился с ним Энди Рейлли, член национального комитета Республиканской партии из Пенсильвании, говоря о смене позиции Трампа относительно досрочного голосования по почте. «Три года мне это не нравилось. Но за эти три года мы проиграли выборы», — добавил Том Эдди, председатель местной ячейки Республиканской партии в округе Эри, штат Пенсильвания.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно последним опросам, кандидат на пост главы государства от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис незначительно опережает Трампа.

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Дональд Трамп республиканцы выборы президента США
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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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