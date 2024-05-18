WSJ узнала о подготовке помощниками Трампа крупнейшей депортации в США

Трамп может депортировать 20 млн мигрантов. Как выяснила WSJ, его советники придумали использовать Нацгвардию для арестов и размещать мигрантов на военных базах, заставляя страны по всему миру принять своих граждан обратно

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Советники и сторонники Дональда Трампа, ставшего фаворитом среди республиканцев на выдвижение в президенты, составляют подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, целью этих планов является превращение антиммиграционной риторики Трампа в политику и достижение готовности в первый же день его президентства остановить поток мигрантов через границу с Мексикой, свернуть иммиграционную программу нынешней администрации и создать основу для, как выразился сам Трамп, крупнейшей массовой депортации в истории США.

Среди предлагаемых мер источники перечислили ускорение слушаний по предоставлению убежища, чтобы просителей могли скорее выслать и отмену защиты от депортаций для сотен тысяч мигрантов, предоставленную администрацией Джо Байдена. Также Трамп намерен заставить страны по всему миру принять обратно как можно больше своих депортированных граждан.

Консультанты ищут страны, которые могут стать партнерами для новых сделок по предоставлению убежища. В 2020 году администрация Трампа заключила недолговечное соглашение с Гватемолой, в соответствии с которым около 1 тыс. мигрантов были отправлены обратно вместо предоставления убежища. Советники Трампа хотят возродить эту инициативу и вдохновляются соглашением Великобритании и Руанды, которое позволит отправлять просителей убежища в эту восточноафриканскую страну.

Масштабы планирования таковы, что советники Трампа уже начали устранять препятствия, которые могли бы помешать кампании по депортации, пишет WSJ.

Для проведения масштабной депортации потребуется нанять больше сотрудников для ареста мигрантов и открытия достаточного количества мест для их содержания под стражей. Советники рассматривают как потенциальные места для содержания мигрантов военные базы и планируют использовать служащих Национальной гвардии для арестов мигрантов. По оценке Трампа, власти могут депортировать 15-20 млн человек.

В штабе Трампа назвали эти данные слухами, пущенными для того, чтобы не допустить его победы на выборах. «Если сообщение не исходит непосредственно от президента Трампа или уполномоченного члена его предвыборной команды, ни один аспект будущих президентских кадровых заявлений или политических заявлений не должен считаться официальным», - подчеркнули старшие советники Трампа Сьюзи Уайлс и Крис ЛаЧивита.

Представитель штаба Байдена Аммар Мусса назвал иммиграционные планы Трампа жестокими, антиамериканскими и неэффективными. «Американский народ хочет решений на границе, Дональд Трамп хочет только хаоса», — уверен Мусса.