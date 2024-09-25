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Гаитяне подали в суд на Трампа после его слов о поедании ими собак

Гаитяне Спрингфилда подали в суд на Трампа после его слов о поедании ими собак
Сюжет
Выборы президента США
Во время дебатов с Харрис Трамп заявил, что иммигранты из Гаити в Спрингфилде поедают домашних животных американцев. Местные власти эти данные опровергли. НКО гаитян-мигрантов потребовала выдать ордер на арест республиканца
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Megan Varner / Reuters)

Группа гаитян из Haitian Bridge Alliance (НКО гаитянских мигрантов) в Спрингфилде подала в суд на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и кандидата на пост вице-президента Джеймса Ди Вэнса в связи с их недавними заявлениями о том, что гаитянские иммигранты едят местных домашних животных. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает NBC News.

«За последние две недели и Трамп и Вэнс возглавили усилия по очернению и угрозам гаитянскому сообществу в Спрингфилде. Вместе они распространили и усилили уже опровергнутое утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных», — заявил лидер Haitian Bridge Alliance Герлин Йозеф.

Представляющий интересы НКО адвокат Субодх Чандра указал на бездействие прокурора, настаивая на немедленном выдвижении обвинений против Трампа и Вэнса.

Законодательство штата Огайо позволяет частным лицам подавать аффидевиты (юридический документ, представляющий собой декларацию конкретной информации или событий, известных аффилированному лицу), обвиняющие людей в преступлениях. Однако закон также требует, чтобы слушания проводились до того, как аффидевиты могут быть переданы в высшие судебные инстанции.

Гаитяне Спрингфилда обвиняют Трампа и Вэнса в нарушении правил госслужбы, ложных обвинениях, соучастии в преследовании с использованием телекоммуникационных технологий и усугублении ситуации с угрозами. Иск подан в муниципальный суд округа Кларк. Одно из главных требований — выдача ордеров на арест республиканцев. «Они должны нести ответственность перед законом так же, как и любой из нас», — подчеркнул Чандра, отметив, что любого другого после таких же заявлений уже давно бы арестовали.

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Дональд Трамп

Во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис 10 сентября Трамп обвинил иммигрантов из Гаити в том, что они поедают домашних животных американцев. «В Спрингфилде они едят собак людей, которые приехали, они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут», — заявил политик. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс. С похожими заявлениями позднее выступил и напарник Трампа по предвыборной гонке Джей Ди Вэнс.

Полиция Спрингфилда в ответ на слова Трампа заявила об отсутствии «достоверных сообщений» о том, что «домашние животные были ранены, травмированы или подверглись насилию со стороны отдельных лиц из иммигрантской общины». Президент США Джо Байден, в свою очередь, призвал прекратить нападки на гаитянскую диаспору.

По данным Reuters, в Спрингфилде проживают порядка 15 тыс. выходцев из Гаити, городские власти подчеркивали, что большая часть из них находится там легально. Вместе с тем, как писала Financial Times, некоторые жители Спрингфилда ранее действительно заявляли о пропаже домашних животных, а отдельные лица выразили уверенность, что за этим стоят гаитяне.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Гаити Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс Огайо США суд домашние животные собаки кошки
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, кандидат в вице-президенты США
2 августа 1984 года
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