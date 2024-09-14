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Трамп пообещал массово выслать гаитян после слов о поедании ими животных

Трамп пообещал массово выслать из США гаитян после слов о поедании ими животных
Сюжет
Выборы президента США
Трамп во время дебатов обвинил иммигрантов в том, что те поедают домашних животных американцев, упомянув Спрингфилд в Огайо. Потом он пообещал массово выслать из этого города гаитян в случае избрания президентом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: David Swanson / Reuters)

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп пообещал организовать массовую депортацию гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо, передает Reuters.

Как отмечает агентство, во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис Трамп обвинил иммигрантов в том, что они поедают домашних животных американцев. «В Спрингфилде они едят собак людей, которые приехали, они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут», — заявил политик. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс. С похожими заявлениями выступил напарник Трампа по предвыборной гонке Джей Ди Вэнс.

После этого, 13 сентября, выступая на пресс-конференции на своем гольф-курорте недалеко от Лос-Анджелеса, Трамп заявил о планах массово депортировать гаитян из Спрингфилда в случае избрания президентом США. «Мы проведем масштабные депортации в Спрингфилде, штат Огайо», — сказал он.

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По информации Reuters, в Спрингфилде проживают порядка 15 тыс. выходцев из Гаити, городские власти подчеркивали, что большая часть из них находится там легально.

Полиция Спрингфилда в ответ на слова Трампа заявила об отсутствии «достоверных сообщений» о том, что «домашние животные были ранены, травмированы или подверглись насилию со стороны отдельных лиц из иммигрантской общины». Президент США Джо Байден в свою очередь призвал прекратить нападки на гаитянскую диаспору.

Однако, как отмечает FT, некоторые жители Спрингфилда заявили о пропаже домашних животных, отдельные лица выразили уверенность, что за этим стоят гаитяне. Так, 68-летняя Аврора Лемкхул допустила, что выходцы из Гаити могли съесть уток или использовать их в ритуалах.

«Я не видела, чтобы кто-то что-то ел. <...> Они (животные. — РБК) исчезают? Да. И становится все хуже и хуже», — сказала она. Другая жительница по имени Тиффани убеждена, что ее пропавшего йорка украли гаитяне.

Менеджер креольского ресторана Rose Goute гаитянин Роман Пьер сказал, что ему в шутку звонили люди и спрашивали, подают ли в заведении собак и кошек. На странице ресторана в Google также появился отзыв, где неизвестный хвалил блюдо, якобы приготовленное из кота, позднее сообщение было удалено, пишет издание.

FT сообщила, что в Спрингфилде на фоне скандала прошел марш националистов, которые призывали сторонников «вернуть себе Америку», а местную мэрию 12 сентября эвакуировали из-за угрозы взрыва.

По данным FT, гаитяне начали массово прибывать в США четыре года назад, когда на их родине усилились беспорядки. По данным Бюро переписи населения США, на 2024 год в стране проживали 852 тыс. иммигрантов с Гаити. К февралю 68,7% из них были натурализованными гражданами США.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Гаити Дональд Трамп США депортация выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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