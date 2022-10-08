Минтранс назвал срок возобновления движения машин по Крымскому мосту

Машины смогут возобновить движение по неповрежденному участку Крымского моста после 16:00. Пока для проезда будет открыта одна полоса в реверсивном режиме

Фото: СК РФ

Автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста возобновится после 16:00, пока машины будут ездить по одной полосе, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», — приводит ведомство слова Савельева.

Он также поручил усилить транспортную безопасность, в том числе проведение усиленного досмотра.

Также к 20:00 возобновится движение поездов по железнодорожной части Крымского моста, сообщал Минтранс. По словам источника РБК, составы смогут ходить по одному из менее поврежденных путей.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. По данным СК, погибли три человека, а машина принадлежала жителю Краснодарского края.

Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД приостановили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили организовать паромное сообщение, из-за неблагоприятных погодных условий запуск паромов перенесли на завтрашний день.