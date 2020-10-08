В Дагестане сообщили о падении неизвестного снаряда

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 14:29
В Москве задержали участниц Pussy Riot Общество, 14:51 Разделить интернет: как страны пытаются найти национальные границы Сети Индустрия 4.0, 14:44  «Пожалуйста, наденьте маску»: за что наказывают ретейлеров в пандемию Pro, 14:41 Песков сравнил ситуацию в Киргизии с бардаком и хаосом Политика, 14:38 Бывший тренер «Спартака» опроверг назначение в «Уфу» Спорт, 14:33 Омский токсиколог ответил на обвинения Навального Общество, 14:33 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 14:25 В МВД объяснили появление Тихановской в базе розыска по России Политика, 14:23 Китайский свиток XIV века продали с аукциона за $41,8 млн Стиль, 14:20 Кремль сообщил о судьбе переданного спецслужбам разговора «Майка и Ника» Политика, 14:19 Премьер-лига поддержала обвиненный в нарушениях на стадионе «Спартак» Спорт, 14:13 Нарышкин назвал русофобской версию отравления Навального спецслужбами Политика, 14:12 Нобелевку по литературе присудили поэтессе из США Общество, 14:08 В Дагестане сообщили о падении неизвестного снаряда Общество, 14:02
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Дагестане сообщили о падении неизвестного снаряда

В Дагестане нашли обломки неизвестного снаряда, местные жители рассказали о звуке взрыва около недели назад. По одной из версий, это могла быть ракета, прилетевшая из зоны конфликта в Карабахе
Фото:myderbentplus / VK
Фото: myderbentplus / VK

В горах Дагестана, у села Чираг местные жители нашли обломки неизвестного снаряда и воронку от него. На место выехали полицейские и сотрудники МЧС, сообщили РБК в администрации Агульского района.

«Есть воронка неустановленного образца. Экспертиза должна сказать, что это. Комиссия выехала, мы еще не знаем, что там [произошло]. Это в горах. Туда выехала комиссия в составе представителя администрации района, МЧС и ОМВД по Агульскому», — рассказали в администрации. «Представители МВД по Дагестану выехали на место для проверки данной информации», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Позднее в администрации уточнили, что взрыв местные жители услышали еще примерно неделю назад, а накануне, 7 октября, обломки снаряда обнаружил пастух на границе Агульского и Дахадаевского района.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.

На месте нашли воронку и обломки неизвестного снаряда, предположительно, ракеты, со ссылкой на очевидцев сообщает портал «Будни Кавказа». Он указывает, что ракета могла случайно достичь территории России из Карабаха, где ведутся активные боевые действия с применением дальнобойной артиллерии и ракетных установок. Об этой версии также сообщает РИА «Дагестан». Эту версию будут изучать, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Вместе с тем «Будни Кавказа» и собеседник «Интерфакса» называют эту версию маловероятной

Село Чираг находится в пределах 200–250 км от зоны боевых действий в Карабахе.

Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На вооружении Армении и Азербайджана находятся несколько тактических ракетных комплексов еще советского производства. К примеру, обе стороны обладают ракетным комплексом «Точка — У». 30 сентября Баку обвинил Ереван в использовании этих комплексов для обстрела населенных пунктов, причем три выпущенные ракеты не разорвались. Ереван опроверг обвинения в применении комлексов «Точка», назвав это дезинформацией с азербайджанской стороны. Предельная дальность этих ракетных комплексов, однако, меньше расстояния от зоны конфликта до Дагестана.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

На вооружении армии Армении с советских времен также остались ракетные комплексы 9К72 «Эльбрус» с ракетой Р-17. Их предельная дальность приближается к 300 км, однако данных об их использовании в ходе вооруженного конфликта нет.

Иран сообщил об извинениях Баку за огонь по его территории
Политика
Реактивный снаряд использовавшийся при обстреле Нагорного Карабаха

Также на вооружении армии Армении есть современные ракетные комплексы «Искандер» российского производства с радиусом поражения до 500 км. О применении их в ходе боевых действий также неизвестно, хотя в Ереване не исключали их использования в случае обострения ситуации. «Неоднократно заявляло военное руководство, что, в случае если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и «Искандеры», — говорил посол Армении в России Вардан Тогонян.

Случаи перелета снарядов из зоны Карабахского конфликта в другие страны уже фиксировались. Несколько снарядов и ракет, выпущенных армией Азербайджана, упали на территории Ирана. 7 октября Азербайджан официально извинился за инциденты.

Авторы
Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Дагестан ракета
Материалы по теме
Азербайджан сообщил об артиллерийском обстреле сел Арменией
Общество
Баку обвинил Ереван в ракетном обстреле идущего в Турцию нефтепровода
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter