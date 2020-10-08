В Дагестане сообщили о падении неизвестного снаряда

В Дагестане нашли обломки неизвестного снаряда, местные жители рассказали о звуке взрыва около недели назад. По одной из версий, это могла быть ракета, прилетевшая из зоны конфликта в Карабахе

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В горах Дагестана, у села Чираг местные жители нашли обломки неизвестного снаряда и воронку от него. На место выехали полицейские и сотрудники МЧС, сообщили РБК в администрации Агульского района.

«Есть воронка неустановленного образца. Экспертиза должна сказать, что это. Комиссия выехала, мы еще не знаем, что там [произошло]. Это в горах. Туда выехала комиссия в составе представителя администрации района, МЧС и ОМВД по Агульскому», — рассказали в администрации. «Представители МВД по Дагестану выехали на место для проверки данной информации», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Позднее в администрации уточнили, что взрыв местные жители услышали еще примерно неделю назад, а накануне, 7 октября, обломки снаряда обнаружил пастух на границе Агульского и Дахадаевского района.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.

На месте нашли воронку и обломки неизвестного снаряда, предположительно, ракеты, со ссылкой на очевидцев сообщает портал «Будни Кавказа». Он указывает, что ракета могла случайно достичь территории России из Карабаха, где ведутся активные боевые действия с применением дальнобойной артиллерии и ракетных установок. Об этой версии также сообщает РИА «Дагестан». Эту версию будут изучать, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Вместе с тем «Будни Кавказа» и собеседник «Интерфакса» называют эту версию маловероятной

Село Чираг находится в пределах 200–250 км от зоны боевых действий в Карабахе.