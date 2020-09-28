Конфликт Армении и Азербайджана , 28 сен, 20:23
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Посол Армении назвал условия применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе
Ракетный комплекс «Искандер»
Ереван применит ракетные комплексы «Искандер», если Турция использует в Нагорном Карабахе самолеты F-16. Об этом заявил «РИА Новости» посол Армении в России Вардан Тоганян.
«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и «Искандеры», — сообщил посол.
Интервью посла Армении в России Вардана Тоганяна телеканалу РБК смотрите в 21:18
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