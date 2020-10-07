Иран сообщил об извинениях Баку за огонь по его территории

Противоборствующие стороны признали свою ошибку и пообещали скорректировать траектории атак, сообщили в Иране. Ранее республика пригрозила не ограничиться предупреждениями, если снаряды и ракеты продолжат падать на ее территории

Реактивный снаряд использовавшийся при обстреле Нагорного Карабаха (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Представители Азербайджана извинились за случайные попадания по территории Ирана. Об этом заявил замглавы полиции исламской республики Касем Резаи, передает агентство Tasnim.

Резаи отметил, что после того, как несколько артиллерийских снарядов и ракет упали в Иране, пограничники вынесли сторонам конфликта официальное предупреждение. По его словам, Азербайджан и Армения признали свою ошибку и принесли извинения. Военные двух стран также пообещали скорректировать траекторию огня, чтобы не навредить иранским фермерам и другим жителям приграничных районов, уточнил генерал.

Ранее 7 октября Иран направил ноты протеста правительствам в Баку и Ереване из-за попаданий по территории страны, сообщил официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде.

«Мы призываем обе стороны <...> уважать суверенитет и территориальную целостность Ирана и принять необходимые меры, чтобы такие неприемлемые инциденты не повторялись», — отметил дипломат.