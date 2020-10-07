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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Иран сообщил об извинениях Баку за огонь по его территории

Противоборствующие стороны признали свою ошибку и пообещали скорректировать траектории атак, сообщили в Иране. Ранее республика пригрозила не ограничиться предупреждениями, если снаряды и ракеты продолжат падать на ее территории
Реактивный снаряд использовавшийся при обстреле Нагорного Карабаха
Реактивный снаряд использовавшийся при обстреле Нагорного Карабаха (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Представители Азербайджана извинились за случайные попадания по территории Ирана. Об этом заявил замглавы полиции исламской республики Касем Резаи, передает агентство Tasnim.

Резаи отметил, что после того, как несколько артиллерийских снарядов и ракет упали в Иране, пограничники вынесли сторонам конфликта официальное предупреждение. По его словам, Азербайджан и Армения признали свою ошибку и принесли извинения. Военные двух стран также пообещали скорректировать траекторию огня, чтобы не навредить иранским фермерам и другим жителям приграничных районов, уточнил генерал.

Ранее 7 октября Иран направил ноты протеста правительствам в Баку и Ереване из-за попаданий по территории страны, сообщил официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде.

«Мы призываем обе стороны <...> уважать суверенитет и территориальную целостность Ирана и принять необходимые меры, чтобы такие неприемлемые инциденты не повторялись», — отметил дипломат.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В то же время накануне министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами пригрозил, что если подобное повторится, то Тегеран предупреждениями не ограничится.

Противостояние Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха продолжается почти 30 лет. В конце сентября бои возобновились, обе стороны сообщали о потерях среди военных и мирного населения.

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Баку назвал условием прекращения конфликта вывод из региона армянских военных и соблюдение прошлых международных договоренностей. Ереван заявил, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Она якобы поставляет ему технику и инструкторов, которые руководят атаками. Условием перемирия в Карабахе Армения назвала уход турецких сил с Южного Кавказа.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Виктория Полякова
Иран Азербайджан артобстрел
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