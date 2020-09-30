Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса
Армения использует в Нагорном Карабахе тактический ракетный комплекс «Точка-У». Об этом говорится в Twitter Министерства обороны Азербайджана.
«Армянская армия применила высокоточный ракетный комплекс «Точка-У» (ОТР-21). Три из выпущенных ракет не взорвались», — указано в сообщении.
Представитель министерства, как передает «РИА Новости», пояснил, что ракеты не сработали «из-за непригодности и низкого качества военной техники противника».
По его словам, азербайджанские силы, в свою очередь, атаковали армянский военный штаб в населенном пункте Агдере. Армения потеряла большое число живой силы и боевой техники. «Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Вооруженных сил Армении», — указали в Минобороны.