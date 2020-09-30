Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса

Максимальная дальность стрельбы «Точки-У» составляет 120 км. Комплекс предназначен для эффективного поражения различных точечных и малоразмерных целей в тактической глубине войск противника в любых погодных условиях и в любое время суток и года. Выпускаемая ракета управляема на всей территории полета.

Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, передает «Арменпресс», опровергли информацию о том, что Армения применяет этот ракетный комплекс. «Азербайджанская пропагандистская машина распространила очередную дезинформацию. <...> На фотографии, представленной в качестве доказательства, на самом деле не «Точка-У», а совсем другая ракета», — пояснили в информационном штабе при правительстве региона.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян говорил, что его страна прибегнет к использованию ракетных комплексов «Искандер», если Азербайджан будет применять в Нагорном Карабахе турецкие самолеты F-16. О том, что Турция снабжает Азербайджан своими истребителями, заявил президент Армении Армен Саркисян.