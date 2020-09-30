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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса

Здание Министерства обороны Азербайджана
Здание Министерства обороны Азербайджана (Фото: wwwmodgovaz / Facebook)

Армения использует в Нагорном Карабахе тактический ракетный комплекс «Точка-У». Об этом говорится в Twitter Министерства обороны Азербайджана.

«Армянская армия применила высокоточный ракетный комплекс «Точка-У» (ОТР-21). Три из выпущенных ракет не взорвались», — указано в сообщении.

Представитель министерства, как передает «РИА Новости», пояснил, что ракеты не сработали «из-за непригодности и низкого качества военной техники противника».

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Фото:Armenian Defense Ministry / AP

По его словам, азербайджанские силы, в свою очередь, атаковали армянский военный штаб в населенном пункте Агдере. Армения потеряла большое число живой силы и боевой техники. «Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Вооруженных сил Армении», — указали в Минобороны.

Максимальная дальность стрельбы «Точки-У» составляет 120 км. Комплекс предназначен для эффективного поражения различных точечных и малоразмерных целей в тактической глубине войск противника в любых погодных условиях и в любое время суток и года. Выпускаемая ракета управляема на всей территории полета.

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Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, передает «Арменпресс», опровергли информацию о том, что Армения применяет этот ракетный комплекс. «Азербайджанская пропагандистская машина распространила очередную дезинформацию. <...> На фотографии, представленной в качестве доказательства, на самом деле не «Точка-У», а совсем другая ракета», — пояснили в информационном штабе при правительстве региона.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян говорил, что его страна прибегнет к использованию ракетных комплексов «Искандер», если Азербайджан будет применять в Нагорном Карабахе турецкие самолеты F-16. О том, что Турция снабжает Азербайджан своими истребителями, заявил президент Армении Армен Саркисян.

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