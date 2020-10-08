За сутки в России умер 191 человек с коронавирусом

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За минувшие сутки в России зафиксировали 191 смерть после заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С учетом новых данных общее число умерших в стране выросло до 22 056 (согласно подсчетам оперштаба).

Во вторник, 6 октября, президент Владимир Путин предупредил, что угроза коронавируса еще не отступила, но подчеркнул, что в стране готовы к любому развитию ситуации. Он напомнил о необходимости действовать согласованно и четко, а также оказывать поддержку гражданам, социальной сфере, здравоохранению.

Врачи считают, что в течение некоторого времени число заболевших будет расти, однако расходятся во мнении относительно того, когда заболеваемость может выйти на плато. Так, врач-инфекционист Валерий Безносенко считает, что это произойдет не ранее, чем через два месяца. Эксперт объяснил это сезонным подъемом респираторных заболеваний, а также каникулами. Например, в Москве, где фиксируется больше всего заболевших и умерших за сутки, каникулы продлены до двух недель и врач полагает, что родители воспользуются этим, чтобы выехать за пределы региона, увеличивая тем самым вероятность заражения.

В свою очередь вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн ожидает достижения плато через две недели. «Я думаю, еще неделю-другую будет набегать заболеваемость высокими темпами, а затем она выйдет на плато. Но точно предсказать трудно», — сказал он.