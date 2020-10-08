Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Главу Службы нацбезопасности Армении уволили на фоне конфликта в Карабахе Политика, 11:49 За сутки в России умер 191 человек с коронавирусом Общество, 11:40 Число пострадавших при пожаре в Рязанской области увеличилось до 13 Общество, 11:40 «Падение рубля отразится на всех». Почему пора переходить на криптовалюту Крипто, 11:39 Что обсудят на форуме «Связь 2020: цифровое будущее телеком-отрасли» Партнерский материал, 11:39 Пресс-служба назвала местонахождение президента Киргизии Политика, 11:38 В Москве за сутки выявили 3,3 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 11:37 В России третий день подряд выявили более 11 тыс. больных COVID-19 Общество, 11:36 Патриарха Кирилла отправили на карантин из-за контакта с больным COVID-19 Общество, 11:32 Как ИИ помогает рознице бороться с магазинными кражами и менять HR Pro, 11:30 Собянин назвал бывшего сенатора Долгих старшим наставником и другом Общество, 11:30 Колонизация Марса: почему до сих пор ничего не вышло Футурология, 11:30  В Роспотребнадзоре назвали число регионов с ростом заражений COVID-19 Общество, 11:28 Самый дорогой футболист мира получил травму на тренировке Спорт, 11:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

За сутки в России умер 191 человек с коронавирусом

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За минувшие сутки в России зафиксировали 191 смерть после заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С учетом новых данных общее число умерших в стране выросло до 22 056 (согласно подсчетам оперштаба).

Во вторник, 6 октября, президент Владимир Путин предупредил, что угроза коронавируса еще не отступила, но подчеркнул, что в стране готовы к любому развитию ситуации. Он напомнил о необходимости действовать согласованно и четко, а также оказывать поддержку гражданам, социальной сфере, здравоохранению.

Врачи считают, что в течение некоторого времени число заболевших будет расти, однако расходятся во мнении относительно того, когда заболеваемость может выйти на плато. Так, врач-инфекционист Валерий Безносенко считает, что это произойдет не ранее, чем через два месяца. Эксперт объяснил это сезонным подъемом респираторных заболеваний, а также каникулами. Например, в Москве, где фиксируется больше всего заболевших и умерших за сутки, каникулы продлены до двух недель и врач полагает, что родители воспользуются этим, чтобы выехать за пределы региона, увеличивая тем самым вероятность заражения.

В свою очередь вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн ожидает достижения плато через две недели. «Я думаю, еще неделю-другую будет набегать заболеваемость высокими темпами, а затем она выйдет на плато. Но точно предсказать трудно», — сказал он.

С ним согласен главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он считает, что число новых заболевших должно стабилизироваться к концу октября и до конца января оно будет снижаться.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter