Эксперт предупредил о росте заражений COVID в России в течение 2-3 недель

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России будет фиксироваться еще две-три недели. Об этом сообщил в беседе с агентством ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — сказал эксперт.

По словам Тимакова, полностью коронавирус никуда не исчезнет. Он предупредил, что случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко в беседе с РБК заявил, что в ближайшие два месяца количество заболевших коронавирусом не уменьшится.