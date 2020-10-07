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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт предупредил о росте заражений COVID в России в течение 2-3 недель

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России будет фиксироваться еще две-три недели. Об этом сообщил в беседе с агентством ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — сказал эксперт.

По словам Тимакова, полностью коронавирус никуда не исчезнет. Он предупредил, что случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

Вирусолог допустил более интенсивную вторую волну коронавируса
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко в беседе с РБК заявил, что в ближайшие два месяца количество заболевших коронавирусом не уменьшится.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что ближайшие две недели заболеваемость будет расти, а затем выйдет на плато.

В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что говорить о единой ситуации в целом по стране довольно сложно. По ее словам, в России некоторые регионы уже прошли плато, однако в некоторых ситуация тяжелая, например в Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области.

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По словам врача-пульмонолога Сергея Пурясева, самыми тяжелыми временами года является зима и весна. Он отметил, что в этот сезон происходит наслоение COVID-19 на сезонные патологии: патологии органов дыхания, патологии желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России, за сутки коронавирус в стране выявили у 11 615 человек.

Таким образом, суточный прирост зараженных приблизился к самому большому показателю, который фиксировался в мае. Из них более трети зараженных находятся в Москве. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели свыше 1,2 млн россиян.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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