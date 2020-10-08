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Страховщики написали Путину о «непоправимом уроне» из-за изменений в ОМС

Поправки к закону об ОМС внес в Госдуму Минздрав. Страховые компании опасаются, что после измения законодательства медпомощь станет менее качественной и доступной, а коррупционная и бюрократическая составляющая усилится
Фото:Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Всероссийский союз страховщиков обратился в президенту Владимиру Путину из-за поправок к закону об обязательном медицинском страховании (ОМС), которые предложил и внес в Госдуму Минздрав без публичного обсуждения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Письмо главе государства направил руководитель союза Игорь Юргенс. В нем указывается на то, что новые поправки передают контроль и финансирование медицинских учреждений федерального статуса, которые оказывают высокотехнологичную помощь, федеральному фонду ОМС (ФФОМС), тем самым лишая страховщиков функции проведения экспертизы их услуг. Кроме того, планируется сокращение расходов ФОМС на ведение дел страховыми компаниями с 1-2%, которые поступили больнице по подушевым нормативам, до 0,5-1%. Это позволит высвободить до 6,8 млрд руб., которые предполагается направить на реализацию территориальных программ ОМС.

О планируемых поправках в конце сентября писали «Известия». Согласно законопроекту, федеральные медцентры будут выделены в отдельную категорию, их будет напрямую финансировать ФОМС в обход страховых компаний. В ведении последних останутся региональные медучреждения. Помимо сокращения расходов на ведение дел, поправки также вводят дополнительные штрафы для страховщиков.

Всероссийский союз страховщиков считает, что изменения в законодательстве создадут угрозу финансовой устойчивости страховых компаний и частных клиник в системе ОМС, нанесут «непоправимый урон» инвестиционному климату в отрасли, а также сделают медпомощь менее доступной и качественной, пишет «Коммерсантъ». Страховщики предупреждают, что поправки могут привести к усилению бюрократизации и коррупции в медицине и вызвать рост социальной напряженности. В частности, вице-президент ВСС Дмитрий Кузнец полагает, что изменения в законе о ФОМС вызовут рост случаев навязывания пациентам платных услуг.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Свое беспокойство из-за поправок высказал и Всероссийский союз пациентов. Его сопредседатель Юрий Жулев указал на то, что функция страховых медорганизаций по защите прав пациентов при оказании помощи федеральными медучреждениями ликвидируется. При этом, отметил он, при выполнении этой функции силами ФОМС возможен конфликт интересов: фонд зависит от Минздрава, которому и принадлежат эти федеральные медучреждения.

В Минздраве не разделяют опасения страховщиков и пациентов. Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в случае принятия поправок медпомощь станет более доступна для граждан, в частности, для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Он также заверил, что заниматься проведением экспертиз качества оказываемых медуслуг будут, как и сейчас, независимые эксперты.

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В ведомстве объяснили и изменение норматива расходов на ведение дел страховщиками. «С одной стороны, сейчас только три субъекта РФ и город Байконур установили в законах о бюджетах территориальных фондов ОМС норматив выше 1%, — отметил Кузнецов. — С другой, уже в действующем законодательстве заложены возможности для существенного снижения издержек страховщиков: для выдачи полисов можно использовать не собственные пункты, а офисы МФЦ, информирование застрахованных лиц можно осуществлять через, например, личные кабинеты на едином портале госуслуг, бесплатные мессенджеры».

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В целом, считает Юргенс, если роль государства в системе оказания медпомощи будет усиливаться и дальше, это приведет к «возврату самых худших практик медицины советского периода». По его мнению, это откроет путь коррупции в процессе доступа к качественному и современному лечению и лишит граждан возможности добиться компенсации в случае, если у них возникнут проблемы с получением медпомощи.

В проекте бюджета ФФОМС на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов уже заложены расходы на предоставление федеральным медцентрам средств на оказание медпомощи, которая включена в базовую программу ОМС, сообщал «Медвестник». На это в 2021 году планируется выделить 129,8 млрд руб., в 2022 — 141,5 млрд руб., в 2023 — 153,1 млрд руб.

Автор
Мария Лисицына
ОМС ФОМС медпомощь Минздрав
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