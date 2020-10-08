Страховщики написали Путину о «непоправимом уроне» из-за изменений в ОМС

Поправки к закону об ОМС внес в Госдуму Минздрав. Страховые компании опасаются, что после измения законодательства медпомощь станет менее качественной и доступной, а коррупционная и бюрократическая составляющая усилится

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Всероссийский союз страховщиков обратился в президенту Владимиру Путину из-за поправок к закону об обязательном медицинском страховании (ОМС), которые предложил и внес в Госдуму Минздрав без публичного обсуждения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Письмо главе государства направил руководитель союза Игорь Юргенс. В нем указывается на то, что новые поправки передают контроль и финансирование медицинских учреждений федерального статуса, которые оказывают высокотехнологичную помощь, федеральному фонду ОМС (ФФОМС), тем самым лишая страховщиков функции проведения экспертизы их услуг. Кроме того, планируется сокращение расходов ФОМС на ведение дел страховыми компаниями с 1-2%, которые поступили больнице по подушевым нормативам, до 0,5-1%. Это позволит высвободить до 6,8 млрд руб., которые предполагается направить на реализацию территориальных программ ОМС.

О планируемых поправках в конце сентября писали «Известия». Согласно законопроекту, федеральные медцентры будут выделены в отдельную категорию, их будет напрямую финансировать ФОМС в обход страховых компаний. В ведении последних останутся региональные медучреждения. Помимо сокращения расходов на ведение дел, поправки также вводят дополнительные штрафы для страховщиков.

Всероссийский союз страховщиков считает, что изменения в законодательстве создадут угрозу финансовой устойчивости страховых компаний и частных клиник в системе ОМС, нанесут «непоправимый урон» инвестиционному климату в отрасли, а также сделают медпомощь менее доступной и качественной, пишет «Коммерсантъ». Страховщики предупреждают, что поправки могут привести к усилению бюрократизации и коррупции в медицине и вызвать рост социальной напряженности. В частности, вице-президент ВСС Дмитрий Кузнец полагает, что изменения в законе о ФОМС вызовут рост случаев навязывания пациентам платных услуг.