Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС

Михаил Мурашко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России необходимо реформировать из-за ее недостаточной прозрачности. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время пресс-подхода в Госдуме, передает ТАСС.

«То, что система ОМС должна трансформироваться, однозначно», — сказал министр. Мурашко пояснил, что в системе необходимо задействовать информационные технологии, чтобы «понимать, куда что уходит».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС. По ее мнению, эта система была и остается формальной и в стране по факту отсутствует страховая медицина. Матвиенко также указала, что отечественные страховые компании выполняют роль звена между фондом ОМС и больницами, перекачивая деньги в медучреждения.