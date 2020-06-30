Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

Бюрократическая волокита, чрезмерная проверочная нагрузка — главные недостатки системы обязательного медицинского страхования, считают российские медики. 52% опрошенных профильным ресурсом назвали ОМС тормозом здравоохранения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).

В опросе приняли участие 10,1 тыс. врачей-специалистов. По оценкам создателей профильного приложения «Справочник врача», на территории России в нем зарегистрированы более 420 тыс. медицинских работников. Приложение содержит механизмы для верификации пользователей, подтверждения их медицинского образования.

Также минусами системы ОМС (вопрос предполагал множественный выбор ответов) врачи назвали низкие тарифы на оказание помощи (71%), постоянное недофинансирование оказываемых услуг (75%) и региональную разницу тарифов, ставящих жителей России в разные условия получения помощи.

При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране. Больше трети респондентов назвали плюсом системы возможность выбирать медорганизацию.

Вместе с тем мнения врачей специалистов при ответе на вопрос о возможности развития системы здравоохранения в рамках ОМС разделились незначительно: 48% опрошенных уверены, что система может развиваться в рамках обязательного медицинского страхования, и 52% назвали ОМС тормозом для развития здравоохранения.