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Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

Бюрократическая волокита, чрезмерная проверочная нагрузка — главные недостатки системы обязательного медицинского страхования, считают российские медики. 52% опрошенных профильным ресурсом назвали ОМС тормозом здравоохранения
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).

В опросе приняли участие 10,1 тыс. врачей-специалистов. По оценкам создателей профильного приложения «Справочник врача», на территории России в нем зарегистрированы более 420 тыс. медицинских работников. Приложение содержит механизмы для верификации пользователей, подтверждения их медицинского образования.

Также минусами системы ОМС (вопрос предполагал множественный выбор ответов) врачи назвали низкие тарифы на оказание помощи (71%), постоянное недофинансирование оказываемых услуг (75%) и региональную разницу тарифов, ставящих жителей России в разные условия получения помощи.

При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране. Больше трети респондентов назвали плюсом системы возможность выбирать медорганизацию.

Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС
Общество
Валентина Матвиенко


Вместе с тем мнения врачей специалистов при ответе на вопрос о возможности развития системы здравоохранения в рамках ОМС разделились незначительно: 48% опрошенных уверены, что система может развиваться в рамках обязательного медицинского страхования, и 52% назвали ОМС тормозом для развития здравоохранения.

За исключительно бюджетное финансирование здравоохранения без посредников в России высказались 46% опрошенных врачей. Еще 23% наиболее предпочтительной видят систему добровольного медицинского страхования с прямым госфинансированием экстренной помощи и отдельной социальной программы для малоимущих и недееспособных.

РБК направил запросы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Минздрав.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович ключевой недостаток системы ОМС это отсутствие централизации управления финансовыми потоками, что помогло бы сглаживать неравенство в оказании медпомощи.

Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС
Общество
Михаил Мурашко

«Первоначально предполагалось, что страховые компании в системе ОМС будут являться фильтром и санкционировать ту или иную помощь, но система так не сложилась, и сейчас компании фрагментируют потоки финансов и усложняют систему отчетности. Это лишь запутывает систему и замедляет скорость реакции», — считает Попович.

Несмотря на доступность медицинской помощи по всей стране, в рамках системы ОМС есть неравенство населения по отношению к объему этой помощи, замечает Попович. «С одной стороны есть столичное здравоохранение, где объем финансирования из регионального бюджета существенно превышает объем из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а есть территории, где финансирование происходит только из фонда. Для пациентов это означает различие условий получения медпомощи в зависимости от региона», — добавила эксперт.

Реформировать систему ОМС в течение последних нескольких месяцев предлагали как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, так и глава Минздрава Михаил Мурашко. В частности, Матвиенко называла страховые компании промежуточным звеном, которое «перекачивает» деньги ФФОМС в больницы. Глава Минздрава, в свою очередь, отмечал недостаточную прозрачность системы и призывал задействовать информационные технологии, чтобы «понимать, что куда уходит».

Автор: Егор Губернаторов
Теги: врачи, опрос, ОМС, Минздрав
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