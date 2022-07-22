Министра транспорта Красноярского края задержали по делу Митволя

Дело касается хищения почти 1 млрд руб. при выполнении госконтракта по проекту строительства метро в Красноярске. Ранее в рамках расследования был задержан бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь

Константин Димитров (Фото: Константин Димитров / Telegram)

Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова задержали по делу бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя о хищении почти 1 млрд руб. при выполнении госконтракта по проекту строительства метро в Красноярске, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС. Источник РБК в одном из краевых транспортных предприятий подтвердил задержание Димитрова.

«Димитров задержан сегодня, ему избирают меру пресечения», — сказал собеседник РБК.

«Мы не комментируем подобную информацию — это компетенция правоохранительных органов», — заявили РБК в пресс-службе губернатора Красноярского края. В приемной Димитрова не ответили на звонки РБК. В пресс-службе Министерства транспорта заявили РБК, что не обладают информацией по данному вопросу.

РБК направил запрос в УФСБ по Красноярскому краю.

Бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя задержали 8 июня. Он проходит по делу о хищении 975,2 млн руб. при строительстве метро в Красноярске («Мошенничество в особо крупном размере»; ч. 4 ст. 159 УК).

Источник РБК рассказал, что, по версии следствия, компания «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ», Митволь там глава совета директоров) должна была провести инженерные изыскания в рамках строительства станций городского метро.

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В конце 2019-го — начале 2020 года компания отправила в Красноярское краевое транспортное управление акты передачи результатов инженерных изысканий, проектной документации и выполненных работ, а также счета-фактуры. Следствие считает, что документы содержали недостоверные сведения о полном выполнении компанией обязательств по контракту, однако деньги по нему «Красноярскому ТИСИЗу» были переведены.

Митволя арестовали 10 июня. Депутат Госдумы Александр Хинштейн писал в своем Telegram-канале, что Митволь заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). «Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений», — отметил он.

В начале июля по делу Митволя задержали и арестовали еще одного фигуранта — бывшего руководителя красноярского краевого транспортного управления Константина Мандрова. Против него заведено дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, Мандров подписал акт приема-передачи работ по госконтракту с «Красноярским ТИЗИСом», хотя знал, что те не выполнены в полном объеме и положительного заключения госэкспертизы нет.