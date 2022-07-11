В Красноярске арестовали экс-главу транспортного управления по делу о строительстве метро

По делу о метро Красноярска вслед за Митволем арестовали нового фигуранта

Арестован экс-глава транспортного управления, заказавшего у компании Олега Митволя корректировку проектной документации по строительству метро в Красноярске. Сумма ущерба оценивается в 740 млн руб. Митволя арестовали месяц назад

Константин Мандров (Фото: Министерство цифрового развития Красноярского края)

Бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления задержан по делу о мошенничестве, связанном с проектом строительства метро. Об этом сообщает прокуратура региона. «7 канал Красноярск» и NGS24 уточняют, что речь идет о Константине Мандрове.

Его задержали 7 июля в Москве и доставили Красноярск, где арестовали до 3 сентября. Против Мандрова завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), максимальное наказание по этой части — десять лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, в сентябре 2019 года транспортное управление заключило госконтракт, в рамках которого необходимо было скорректировать проектно-сметную документацию на строительство первой линии метро Красноярска на сумму более 975 млн руб. В декабре того же года Мандров подписал акт приема-передачи работ, хотя знал, что те не выполнены в полном объеме и положительного заключения госэкспертизы нет. Следственное управление региона уточняет, что речь идет о контракте, заключенном с «Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий» (АО «Красноярский ТИСИЗ»), совет директоров которого возглавляет ранее арестованный Олег Митволь.

«В результате этого коммерческой организации были перечислены денежные средства в сумме более 742 млн руб., чем причинен имущественный ущерб федеральному бюджету», — указали в прокуратуре.

Бывшего замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя задержали в московском аэропорту Внуково месяцем ранее, 8 июня. Против него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщал источник РБК, дело также связано с контрактом между красноярским краевым транспортным управлением и «Красноярским ТИСИЗом».

В материалах дела говорилось, что для создания видимости исполнения обязательств по контракту сотрудники «Красноярского ТИСИЗа» направили в ФАУ «Главгосэкспертиза России» результаты инженерных изысканий, проектную и сметную документацию, подготовленную институтом «Харьковметропроект» еще в 1989 году для строительства участка метрополитена от станции «Высотная» до станции «Проспект Мира». По версии следствия, в документации содержались устаревшие сведения, не соответствующие действующим строительным нормам.

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Проект строительства метрополитена в Красноярске существует еще с конца 1980-х. В 2019 году начались инженерно-технические изыскания и проработка проектной документации. В декабре губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что строительство метро может начаться в первой половине 2022 года. На прошлой неделе он сообщил, что контракты с подрядчиками планируется заключить в этом месяце, после чего начнется подготовка строительной площадки.