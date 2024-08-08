Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии военкора Поддубного

Евгений Поддубный (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное, он самостоятельно дышит, рассказал директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков в интервью «России 24».

«Состояние тяжелое, но оно условно стабильное. Он дышит самостоятельно, это очень радует», — сказал он.

По словам Петрикова, окончательный диагноз будет поставлен позднее, так как сейчас военкора обследуют специалисты разных профилей из-за большого количества мелких травм.

«Преобладает ожоговая травма, в остром периоде очень тяжело сразу назвать процент глубоких ожогов. Это выясняется в течение нескольких дней после наступления травмы», — объяснил директор НИИ им. Н.В.Склифосовского.

Он также подчеркнул, что у Поддубного не выявили повреждений головного мозга. «Он находится в сознании, все прилично по движениям, по чувствительности. В этой части все достаточно стабильно», — заключил Петриков.

Поддубный был ранен накануне при атаке беспилотника в Курской области.

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