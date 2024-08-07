Что рассказал глава Курской области о вывозе жителей и помощи

Власти Курской области организовали вывоз жителей из приграничных территорий, которые попали под обстрел. Об этом в своем видеообращении рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, из зоны боевых действий вывезены 200 человек, а в течение суток из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек.