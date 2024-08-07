 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Что рассказал глава Курской области о вывозе жителей и помощи

Сюжет
Военная операция на Украине

Власти Курской области организовали вывоз жителей из приграничных территорий, которые попали под обстрел. Об этом в своем видеообращении рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, из зоны боевых действий вывезены 200 человек, а в течение суток из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек.

Глава Курской области доложил о приграничной обстановке Путину
Политика
Алексей Смирнов
 

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Курская область обстрел боевые действия ВСУ
Материалы по теме
Глава Курской области доложил о приграничной обстановке Путину
Политика
В Курской области организовали вывоз жителей из приграничья
Политика
Минобороны сообщило об ударах по формированиям ВСУ в курском приграничье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
ФШР отстранила шахматистку, подозреваемую в попытке отравления соперницыСпорт, 13:33
В Германии два человека погибли при обрушении отеляОбщество, 13:21
Суд запретил экс-президенту Аргентины покидать странуПолитика, 13:19
Россиянин вышел во второй полуфинал за 2 дня. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:18
Минобороны сообщило о потерях бойцов ВСУ на границе с Курской областьюПолитика, 13:16
Что рассказал глава Курской области о вывозе жителей и помощиПолитика, 13:13
Российский каноист вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 метровСпорт, 13:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Харрис выбрала советником по криптовалютам экс-консультанта биржи BinanceКрипто, 13:04
Глава Курской области доложил о приграничной обстановке ПутинуПолитика, 13:02
Управляющий упустил 68 млн рублей и стал ответчиком. Куда ведет этот кейсPro, 13:00
В Курской области организовали вывоз жителей из приграничьяПолитика, 12:59
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал один человекПолитика, 12:51
Клубы КХЛ лишили права бороться за титул чемпиона РоссииСпорт, 12:48
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:46