Военкор Коц рассказал, почему Поддубного сначала посчитали погибшим

Александр Коц (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал в своем телеграм-канале, почему военкора ВГТРК Евгения Поддубного сначала посчитали погибшим.

Съемочная группа сообщила Коцу, что вечером 7 августа они решили заехать в город Суджа Курской области. На подъезде услышали автоматные очереди. Группа начала разворачиваться, как вдруг над машиной Поддубного раздался взрыв.

Джип покатился в кювет, в кузове загорелся дополнительный бак для дизеля. Внедорожник перевернулся и замер в кустах, написал Коц.

Остальная съемочная группа также съехала в кювет, они подбежали к машине, которая горела изнутри, им удалось выломать дверь.

Коц позвонил коллегам Поддубного в Москву, которые рассказали своему руководству, что видели, «и по новостям пошла трагичная новость».

«Сань, мне один говорит, что он [Поддубный] погиб, другой — что ранен, — вдруг позвонил наш общий друг-спецназовец. — Якобы в курскую больницу доставили», — цитирует Коц одного из коллег военкора.

После чего военкор поехал в больницу, где и находился Поддубный. По словам Коца, в первую очередь раненый спросил про свою съемочную группу и попросил врио замгубернатора Курской области Андрея Белостоцкого помочь им расселиться.

Вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты без ссылок на источники сообщили, что военкор погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился. Затем холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что журналист выжил. Позднее Поддубного отправили на лечение в Москву.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда украинские военные пытались прорваться через границу на территорию региона.

Минобороны 8 августа заявило, что Вооруженные силы России не допустили продвижения украинских войск вглубь Курской области. Кроме того, ведомство отметило, что общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек, также было уничтожено 82 единицы бронетехники.