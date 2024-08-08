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Военная операция на Украине ,  
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Раненного военкора Поддубного отправят на лечение в Москву

Раненного военкора Евгения Поддубного отправят лечиться в московскую клинику
Сюжет
Военная операция на Украине

Военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который получил ранение в результате атаки дрона в Курской области, отправят на лечение в московскую клинику, сообщил телеканал «Вести», входящий в холдинг.

Сразу после атаки журналиста доставили в курскую больницу. Там врачи провели все необходимые исследования и назначили курс лечения, сообщают «Вести».

Поддубный пострадал в результате атаки дрона 7 августа. Как сообщили в Минздраве, в больницу, его доставили в тяжелом состоянии. Сначала журналиста направили в противошоковое отделение, где ему провели интенсивную терапию. Затем врачи выполнили необходимые обследования. После этого Поддубного перевели в реанимацию, где он пришел в сознание.

Съемочная группа, которая сопровождала Поддубного, не пострадала.

ООН выразила беспокойство в связи с атакой, при которой был ранен Поддубный. Российская сторона попросила организацию осудить удар.

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