 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК Армении сообщил об обысках по 51 адресу на фоне дела Карапетяна

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Следственный комитет Армении проводит обыски обысков по 51 адресу в рамках дела о создании ложных оснований лицами, фактически руководившими деятельностью ряда компаний, о совершении хищения в особо крупных размерах путем мошенничества, об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приняты постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 11 лиц, из которых в отношении пяти лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного — подписка о невыезде, еще один арестован <...> четверо объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Следственные мероприятия проходят в рамках уголовных дел, находящихся в производстве Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды, а также Следственного управления по Еревану.

Утром 8 июля сотрудники правоохранительных органов вошли в здание головного офиса компании «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Как сообщала пресс-секретарь организации Наталья Сарджанян, люди в форме не пускали сотрудников компании в здание, при этом об обысках никого не предупреждали.

Также силовики пришли в дом его племенника Нарека — председателя совета директоров «Элсетей».

Силовики пришли в штаб-квартиру «Электросетей Армении» Карапетяна
Политика
Нарек Карапетян

В июне глава правительства Армении Никол Пашинян назвал Карапетяна «негодяем» — в ответ на его обещание вмешаться в конфликт премьера Армении и церкви.

Вскоре Пашинян потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию. Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты. Карапетян подал в суд на пресс-секретаря Пашиняна и замглавы его аппарата.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
При участии
Анастасия Лежепекова
Армения Самвел Карапетян следственные действия обыски
Материалы по теме
В Армении одобрили закон о национализации «Электросетей» Карапетяна
Политика
Силовики пришли в штаб-квартиру «Электросетей Армении» Карапетяна
Политика
Пашинян сообщил о запрете на оскорбления в соцсетях с 1 июля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
В Нижнем Тагиле Lexus вылетел с дороги, погибли три человека Общество, 11:44
Что делать с деньгами: четыре тренда инвестирования в 2025 году Инвестиции, 11:43
Купил и переехал: чем интересна недвижимость с премиальной отделкой Недвижимость, 11:41
Без права выкупа доли в ООО: что изменится для бизнеса с 1 сентябряПодписка на РБК, 11:40
Как инновации трансформируют экономику регионов: кейсы и меры поддержки Отрасли, 11:40
Четыре человека пострадали из-за шторма в Польше Общество, 11:37
Лучший защитник-бомбардир КХЛ перешел в СКА Спорт, 11:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Силовики рассказали, почему в Москве загорелись 8 автомобилей Общество, 11:25
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 11:24
Сломавший ногу Овечкину канадец подписал новый контракт на $21,25 млн Спорт, 11:23
Бывшему замглавы Минобороны Попову предъявили новые обвинения Политика, 11:20
Тело как проект: почему мы постоянно пытаемся себя улучшить и изменитьПодписка на РБК, 11:20
WSJ узнал о совещании в Белом доме по оружию для Украины Политика, 11:18
Взрывное устройство в лаундж-бар в Рязани принес кальянщик Общество, 11:18