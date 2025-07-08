СК Армении сообщил об обысках по 51 адресу на фоне дела Карапетяна

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Следственный комитет Армении проводит обыски обысков по 51 адресу в рамках дела о создании ложных оснований лицами, фактически руководившими деятельностью ряда компаний, о совершении хищения в особо крупных размерах путем мошенничества, об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приняты постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 11 лиц, из которых в отношении пяти лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного — подписка о невыезде, еще один арестован <...> четверо объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Следственные мероприятия проходят в рамках уголовных дел, находящихся в производстве Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды, а также Следственного управления по Еревану.

Утром 8 июля сотрудники правоохранительных органов вошли в здание головного офиса компании «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Как сообщала пресс-секретарь организации Наталья Сарджанян, люди в форме не пускали сотрудников компании в здание, при этом об обысках никого не предупреждали.

Также силовики пришли в дом его племенника Нарека — председателя совета директоров «Элсетей».

В июне глава правительства Армении Никол Пашинян назвал Карапетяна «негодяем» — в ответ на его обещание вмешаться в конфликт премьера Армении и церкви.

Вскоре Пашинян потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию. Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты. Карапетян подал в суд на пресс-секретаря Пашиняна и замглавы его аппарата.