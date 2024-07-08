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Правом пересдать ЕГЭ воспользовались не только получившие низкие баллы

В этом году у выпускников впервые появилась возможность пересдать один из предметов ЕГЭ. Эту опцию выбрали в основном те, кто не смог сдать экзамен с первого раза или набрал минимальное количество баллов; но были и 90-балльники
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

На пересдачу одного из ЕГЭ (единый государственный экзамен) было подано 113,5 тыс. заявлений. Половина тех, кто подал заявление на пересдачу, «в том или ином предмете не преодолели [минимальный] порог», сообщил 8 июля руководитель службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительными итогам проведения экзамена. Минимальный порог для получения аттестата по русскому языку составляет 24 балла, по базовой математике — 27 баллов.

Еще 31,21% подали заявление, так как в результате первой сдачи набрали очень низкие результаты — от 31 до 40 баллов. Музаев отметил, что почтив все вузы не принимают выпускников с баллами ниже 40. Но были, по его словам, и уникальные случаи, когда на пересдачу подали выпускники, которые в основной период сдачи экзамена набрали больше 90 баллов.

Пока, по словам Музаева, нет точных данных, сколько заявившихся в итоге пришло на экзамен и какие результаты они получили.

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В этом году выпускники впервые получили возможность пересдать один из экзаменов 4 и 5 июля. Сдать предмет повторно могли только выпускники текущего года, однако результаты первой сдачи аннулируют независимо от набранных баллов во второй раз.

Подводя итоги сдачи ЕГЭ в этом году, Музаев сообщил, что только один выпускник получил 400 баллов по четырем предметам. 300 баллов по трем предметами набрали 42 человека, 648 человек получили 200 баллов за два предмета, а 100-балльников оказалось 8,7 тыс. человек.

Снижение среднего балла в этом году наблюдается по русскому языку и информатике, сообщил Музаев. Так, русский язык в среднем сдали на 63,88 балла, а информатику — на 54,69 балла. По истории средний балл составил 57,19, по обществознанию — 55,05, английскому языку — 65,39. по литературе — 60,92.

По профильной математике (62,55 балла), физике (63,21), биологии (54,13), химии (56,55) и географии (56,08) в текущем году увеличился как средний балл, так и число высокобалльников и 100-балльников.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

По данным Рособрнадзора, в этом году снизилось количество нарушений на экзаменах. Удалены были 768 против 1037 человек в прошлом году, в том числе 220 — за использование телефонов, а 337— за шпаргалки. Для выявления нарушений использовали технологии машинного зрения, указал Музаев.

На приграничных территориях, где выпускники имеют право не сдавать ЕГЭ, а поступать в вузы по вступительным испытаниям, в большинстве случаев все-таки выбрали первое.

Такое решение приняли 90% выпускников Севастополя и приграничных районов Белгородской области, 78% — в Курской и 83% — в Брянской области.

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Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
ЕГЭ пересдача Единый государственный экзамен Рособрнадзор
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