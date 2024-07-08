Правом пересдать ЕГЭ воспользовались не только получившие низкие баллы
На пересдачу одного из ЕГЭ (единый государственный экзамен) было подано 113,5 тыс. заявлений. Половина тех, кто подал заявление на пересдачу, «в том или ином предмете не преодолели [минимальный] порог», сообщил 8 июля руководитель службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительными итогам проведения экзамена. Минимальный порог для получения аттестата по русскому языку составляет 24 балла, по базовой математике — 27 баллов.
Еще 31,21% подали заявление, так как в результате первой сдачи набрали очень низкие результаты — от 31 до 40 баллов. Музаев отметил, что почтив все вузы не принимают выпускников с баллами ниже 40. Но были, по его словам, и уникальные случаи, когда на пересдачу подали выпускники, которые в основной период сдачи экзамена набрали больше 90 баллов.
Пока, по словам Музаева, нет точных данных, сколько заявившихся в итоге пришло на экзамен и какие результаты они получили.
В этом году выпускники впервые получили возможность пересдать один из экзаменов 4 и 5 июля. Сдать предмет повторно могли только выпускники текущего года, однако результаты первой сдачи аннулируют независимо от набранных баллов во второй раз.
Подводя итоги сдачи ЕГЭ в этом году, Музаев сообщил, что только один выпускник получил 400 баллов по четырем предметам. 300 баллов по трем предметами набрали 42 человека, 648 человек получили 200 баллов за два предмета, а 100-балльников оказалось 8,7 тыс. человек.
Снижение среднего балла в этом году наблюдается по русскому языку и информатике, сообщил Музаев. Так, русский язык в среднем сдали на 63,88 балла, а информатику — на 54,69 балла. По истории средний балл составил 57,19, по обществознанию — 55,05, английскому языку — 65,39. по литературе — 60,92.
По профильной математике (62,55 балла), физике (63,21), биологии (54,13), химии (56,55) и географии (56,08) в текущем году увеличился как средний балл, так и число высокобалльников и 100-балльников.
По данным Рособрнадзора, в этом году снизилось количество нарушений на экзаменах. Удалены были 768 против 1037 человек в прошлом году, в том числе 220 — за использование телефонов, а 337— за шпаргалки. Для выявления нарушений использовали технологии машинного зрения, указал Музаев.
На приграничных территориях, где выпускники имеют право не сдавать ЕГЭ, а поступать в вузы по вступительным испытаниям, в большинстве случаев все-таки выбрали первое.
Такое решение приняли 90% выпускников Севастополя и приграничных районов Белгородской области, 78% — в Курской и 83% — в Брянской области.