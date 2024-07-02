Как повысится стоимость обучения и сколько льготных мест для поступления в этом году

Вузы раскрыли самые популярные у абитуриентов-2024 направления Как повысится стоимость обучения и сколько льготных мест для поступления в этом году

В ведущих вузах набор увеличился, как на бесплатное, так и на платное обучение, стоимость обучения также растет. В чем особенности приемной кампании 2024 — в материале РБК

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ведущие вузы увеличили набор на бюджет

В этом году российские вузы на обучение за счет бюджета готовы принять наибольшее за последние годы число абитуриентов — 621 тыс. человек, анонсировал в начале приемной кампании министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

РБК опросил вузы из 20-ки лучших (в рейтинге аналитической компании RAEX) о планах на приемную кампанию, которая стартовала 20 июня.

В МГУ (номер один в рейтинге) в этом году выделили почти на 200 бюджетных мест больше, чем в прошлом — 4225 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета и 2544 бюджетных места в магистратуре. Всего университет планирует набрать около 10 тыс. первокурсников, обучающихся как на бюджете, так и на контрактной основе, сообщили в университете.

В университете ИТМО число бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличилось примерно на 10%: в бакалавриате предусмотрено — 1384 бюджетных мест, в магистратуре ― 2679. На платной основе вуз планирует принять примерно такое же количество первокурсников.

В Томском политехническом университете (ТПУ) число бюджетников увеличили на 260 для программ бакалавриата и специалитета. Всего открыто 3 427 бюджетных места на все формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также 196 бюджетных места в аспирантуре. Число бюджетных мест в магистратуре уменьшилось на 75 по сравнению с прошлым годом. Начальник отдела организации набора ТПУ Александр Денисевич отметил, что такие изменения «соответствуют общим трендам трансформации системы высшего образования в стране».

МФТИ в этом году на бакалавриат планирует принять на 79 студентов-бюджетников больше, чем в прошлом. Число бюджетных мест в аспирантуре тоже увеличилось — на 20. Всего выделено 1077 мест на программы бакалавриата, 1070 — магистратуры и 299 — аспирантуры. Для приема студентов на платной основе в этом году предусмотрено 1067 мест: бакалавриат — 250 мест, магистратура — 757 мест и аспирантура — 60 мест.

Как отметил ответственный секретарь приемной комиссии МФТИ Денис Дмитриев, количество платных мест в бакалавриате в университете традиционно не превышает 25%. При этом, из-за строгих фильтров при поступлении (в вуз принимают при минимум 85 баллах ЕГЭ по профильным предметам и 70 баллах по русскому языку) фактически количество обучающихся на платной основе студентов, по оценкам Дмитриева, не превысит 15%.

Казанский федеральный университет в этом году выделил 175 бюджетных мест. Всего смогут поступить 7499 бюджетников.

На уровне прошлого года осталось число бюджетных мест в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. В общей сложности в университете, включая филиалы в Мытищах и Калуге, в этом году предусмотрено — 4769 мест (бакалавры — 2875, специалисты — 1894). Для желающих поступить в магистратуру выделили 998 мест.

В МИФИ выделено 1067 бюджетных мест для бакалавров и специалистов в Москве, 743 — для магистров. В филиалах вуза примут более 1 тыс. студентов-бюджетников, а на платную форму обучения планируют принять около 500 студентов в Москве.

Большое число студентов на платной основе принимают Высшая школа экономики и Финансовый университет. Так ВШЭ готова принять 3 923 студентов-бюджетников и 5 655 студентов на платной основе.

В Финансовом университете в этом году выделено более 4 тыс. бюджетных мест по программам высшего образования и около 1,4 мест по программам среднего профессионального образования. Всего около 5500 мест. По договорам планируют принять 10 тыс. человек.

В Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры планируют принять более 4 тыс. человек на бюджетной и внебюджетной основе. В МИСИС — около 5 тыс. первокурсников, которые поровну разделены между бюджетниками и контрактниками.

В РУДН в этом году доступно 2491 бюджетное место. Больше всего на программах математики и механики, экологии, компьютерных и информационных наук, лечебного дела, наноинженерии, химии, сообщили в пресс-службе вуза. Также в университете предусмотрены целевые квоты, больше таких мест в РУДН на медицинских специальностях — 54 места из 256. На дневную форму обучения на контрактной основе вуз может принять 3 569 студентов.

Какие программы выбирают абитуриенты

Опрошенные вузы сообщили о растущем интересе у поступающих к IT программам. «Безусловно, особым спросом сейчас пользуются направления, связанные с IT и технологиями искусственного интеллекта, факультет вычислительной математики и кибернетики готовит ведущих специалистов в этой области, имея возможность в том числе интегрировать наш суперкомпьютер в образовательный и научный процесс», — заявил РБК ректор МГУ Виктор Садовничий.

Востребованность этого направления отметили также в МФТИ, ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовом университете, МИСИС. В ИТМО рассказали, что наибольшим спросом в вузе пользуется программа «Компьютерные технологии» и новая совместная программа с «Яндексом» и «Сбером» AI360: ML Native, направленная на разработку новых фундаментальных моделей, архитектур и алгоритмов машинного обучения. Также в лидерах программы вуза по информационным системам и технологиям, по информационной безопасности, робототехнике, физике.

В МФТИ, помимо IT-направлений, много поступающих на биотехнологии и традиционные для Физтеха программы инженерного цикла и естественных наук.

Конкурс на IT направления в Плехановском университете за последние годы увеличился более, чем в 20 раз, сообщили в пресс-службе вуза. Речь идет о таких программах, как «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника».

Сколько человек на место

Конкурс на место при поступлении показывает, насколько высока конкуренция на определенную программу и форму обучения, но многие вузы не считают этот показатель релевантным, они опираются на средний балл абитуриентов при поступлении.

«Мы считаем, что показатель «количество людей на место» не дает достаточного количества информации, так как показывает лишь число поданных заявлений относительно числа бюджетных мест. Часто бывает, что заявления подаются без четкого намерения поступить в Университет. В этом случае не совсем корректно учитывать абитуриентов, которые подают заявление с очень низким баллом «на всякий случай». Гораздо лучше ориентироваться на средний проходной балл», — пояснили в пресс-службе МГТУ им. Н. Э. Баумана. В прошлом году средний проходной балл ЕГЭ за один предмет при поступлении университет составил — 80,7, а за сумму трех предметов — 242. В этом году в вузе не ожидают роста показателя выше 1-1,5 балла.

В ИТМО ожидают, что средний балл поступающих составит около 93, как и в прошлом году.

«У нас самый высокий средний балл ЕГЭ у поступающих (96,9), а на некоторые программы достигает 100 баллов», — заявил ответственный секретарь приемной комиссии МФТИ Денис Дмитриев. Из-за строгого входного фильтра в университете конкурс сравнительно небольшой — 2-2,5 человека на место. В то же время, отметил Дмитриев, число поступающих по результатам ЕГЭ из года в год составляет около половины, а остальные абитуриенты — победители и призеры олимпиад, которые дают льготы для поступления в вузы. Около 20% поступающих на программы бакалавриата могут воспользоваться правом поступления на бюджетные места, выделенные в отдельные, особые и целевые квоты. При этом практически все поступающие на «квотные» места могут воспользоваться льготой только если показали высокие результаты ЕГЭ по профильным предметам — от 75 баллов.

Как рассказали в МГУ, в 2023 году наиболее высокий конкурс был на факультетах: мировой политики — 71 человек на место; в высшей школе государственного аудита — 44 человека на место; государственного управления — 43 человека на место; космических исследований — 30 человек на место.

В Новосибирском государственном университете в прошлом году средний конкурс был примерно 5,5 человек на место, а максимальный — 50 человек на место. В пресс-службе вуза отметили, что эти цифры определяются не только популярностью того или иного направления, но и количеством бюджетных мест. Самое большое число бюджетных мест на первую ступень образования в НГУ традиционно на механико-математическом факультете — 235, факультете естественных наук — 230 и факультете информационных технологий — 185 мест.

В Казанском федеральном университете сообщили, что у них средний конкурс 29-35 человек на место.

В Финансовом университете в прошлом году конкурс составлял восемь человек на место, но в этом году университет ожидает более высокие цифры.

Сколько примут льготников

Льготы, которые предоставляются при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, установлены законодательством. Выделяются две категории: особая и отдельная. Особая категория предусматривает льготы на прием инвалидов, сирот, ветеранов боевых действий, а отдельная — для приема участников военной операции на Украине и их детей, героев России, детей военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях на территории других государств, а также детей врачей, умерших от COVID-19 на работе.

Кроме того, упрощенный порядок прохождения вступительных испытаний предоставляется выпускникам, которые оканчивают образовательные организации на новых территориях, а также в Белгородской, Брянской, Курской областях и в городе Севастополь. Они могли не сдавать ЕГЭ, а сдать вступительные испытания для поступления в вуз.

Размеры квот также утверждены законодательством: особая и отдельная квоты составляют не меньше, чем по 10% от общего количества бюджетных мест, установленных университетом.

Победители и призеры школьных олимпиад также имеют преимущество при поступлении.

В Плехановском университете предусмотрено по 76 мест для особой и отдельной квот и 101 место для целевой квоты. Более высокий конкурс на эти места наблюдается на гуманитарных и социально-экономических направлениях, чем, например, на направлениях IT-профиля, уточнили в вузе. Для победителей и призеров олимпиад квота не выделяется, и поэтому они претендуют на места общего конкурса, то есть места, остающиеся после заполнения всех квот.



В МГТУ им. Н. Э. Баумана в общей сложности выделено около 1 тыс. мест для льготников. В предыдущие года эти квоты не выбирались полностью, отметили в вузе. «Это означает, что в целом, абитуриент, у которого есть основание на предоставление льготы, может с высокой долей вероятности быть зачисленным на бюджет. В приемной комиссии мы стараемся подобрать абитуриенту, имеющему основание на предоставление льготы, направление на которое он, скорее всего, без проблем поступит», — сказали в пресс-службе.

В НГУ общее количество мест для льготников — 290. В университете отметили, что, в основном, по итогам приемной кампании часть этих мест остается свободной и переходит в общий конкурс. В прошлом году на программы бакалавриата и специалитета приняли 67 студентов в рамках особой и отдельной квоты. Отчисленных с программ нет, есть несколько обучающихся, которые воспользовались правом уйти в академический отпуск, уточнили в НГУ.

В МИФИ для социальных льготников предусмотрено больше обычного — 20% бюджетных мест. В университете отметили, что отчислились 5% поступивших в университет в прошлом году

В Высшей школе экономики для поступления по особой квоте предусмотрено 408 мест, по отдельной — так же 408 мест. В МИСИС — по 85 бюджетных мест по каждой из квот.

Стоимость платного обучения выросла

Большинство опрошенных вузов сообщили об увеличении стоимости обучения в 2024 году.

В МИФИ и Томском политехническом университете стоимость в среднем выросла на 6%. В МИФИ обучение на популярных программах будет стоить 350 тыс. — 500 тыс. в год. В Томском политехе для старших курсов увеличение составило 4,5% — на уровень инфляции, уточнили в вузе. Для иностранных студентов из стран дальнего зарубежья стоимость выросла больше — на 10%, а для старших курсов также — на уровень инфляции. Средняя стоимость обучения в ТПУ по программам бакалавриата составит 199 400 руб.

В Финансовом университете в среднем стоимость обучения повысилась на 7,82%: стоимость одного года на очной форме обучения колеблется от 350 до 550 тыс. руб.

В ИТМО и МИСИС по разным программам стоимость увеличилась до 15%. В ИТМО в зависимости от программы обучение будет стоить от 300 до 459 тыс. руб. за год. Обучение в МИСИС обойдется немного дешевле: по программам IT-направления стоимость составит 309 тыс. — 380 тыс. руб. в год, а по техническим специальностям — от 357 тыс. до 391 тыс. руб.