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Ракова рассказала о статистике сдачи ЕГЭ в резервный день

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Многие столичные школьники захотели пересдать ЕГЭ в резервный день, несмотря на то что уже получили высокие баллы в предыдущую попытку. Среди пересдающих были даже выпускники, набравшие 98 и 99 баллов, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения школы № 2030 в резервный день сдачи ЕГЭ.

С этого года пересдать экзамен можно с любым результатом и по любому предмету, раньше эта возможность была только у тех, кто не справился с итоговой работой по русскому языку или математике, напомнила Ракова.

«Сегодня и завтра в Москве более 10 тыс. школьников приняли решение улучшить свой результат по ЕГЭ. Из них подавляющее большинство уже имеют на руках хорошие результаты. Среди пересдающих ребят есть и «высокобалльники» — ученики, набравшие более 91 балла, их 27 человек. Есть даже школьники с 98 и 99 баллами. Такой энтузиазм и целеустремленность не может не вызывать уважения и восхищения, и мы желаем этим ребятам большого успеха. Благодаря возможности пересдать экзамен ребята чувствуют себя более спокойно. Надеемся, что эта инициатива приживется и позволит ребятам более комфортно проходить этот непростой период», — заявила вице-мэр.

Всего в Москве в этом году сдавали ЕГЭ более 87 тыс. столичных школьников и выпускников прошлых лет. Экзамены прошли без серьезных происшествий. Из года в год в столице растет число школьников, которые получили 100 баллов и уменьшается количество тех, кто не проходит итоговую государственную аттестацию, сообщают в мэрии Москвы.

Ранее в Госдуме заявили о намерении в осеннюю сессию рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ.

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ЕГЭ Москва Анастасия Ракова образование экзамены
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